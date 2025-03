Moaña, sin Enterro da Xoubiña

Moaña celebrará hoy su sábado de Entroido sin Enterro infantil da Xoubiña. La concejala de Cultura, Coral Ríos, confirmaba por la mañana con pesar que por votación de las Anpas se decidió suspender el desfile, debido a la predicción de lluvia y viento. En el entierro participaban hasta once centros educativos del municipio, aunque la lluvia siempre es algo con lo que se cuenta, por lo que las Anpas decidirán si lo celebran el sábado 15 o el domingo 16 para no dejar a los más pequeños sin su desfile.

Grupo de medusas que ganó el premio de disfraces en la carpa.

Por el momento, el Concello mantiene el gran desfile del Enterro da Sardiña de mañana domingo, tal y como afirma la concejala.

En la jornada de ayer, las comparsas prosiguieron con su recorrido por las parroquias y fueron las protagonistas del festival de Entroido en la parroquia de Tirán, que se llevó a cabo en el centro cultural José María Castroviejo, organizado por la Asociación de vecinos «O Pegho».

Los de Animodo, ataviados como San Benito, cantaron sus coplas, alguna de ellas dedicada a la alcaldesa «Leti ten piedad», con música de Potra Salvaje, de Isabel Aaiún: «Como alcaldesa coraxe/non quere peaxes nin quere vertidos/non quere guerras ni a Sánchez/ non vén a Domaio nin por San Benito/sempre mandando mensaxes/con tanta manifa me ten aburrido/como alcaldesa coraxe/que manifestando leva dez aniños».

La música de «Xuntos» es la elegida por la comparsa Os Combois, este año de cowboys, para coplas como la de «O pontaso» en la que aluden a los puntos tan presentes en el día a día: «Puntos os de recollida/cando fas as campras por internet/ puntos os da reciclaxe, tamén os da risa/e ó faser deporte dan puntos tamén/ puntos son os que nos rouban cando xoja o Selta/ e o sabemos ben». La polémica en torno a los fuegos sin ruido de las pasadas Festas do Carme, que al final sonaron y bien, también inspiró a Os Combois para la copla «Pasámolo bomba» en la que con música de «Asi fue», «Mi gran noche» y «Como una ola» cantan: «Non e festa si non é conruido, colle os fuejos e as botas no barco/ o primeiro en chejar frente a Vijo, o segundo ó parar en Domaio!/ que se enteereen! Bota os máis fueertees! que a xente mire/ que eu si mando...pero só no teu barco! Ooh ooh ooh ohh».

Aunque sin Xoubiña, el Entroido mantiene hoy el festival de comparsas en la carpa del paseo, a las 23:00 horas, con el Dj Pexe.