Y no fue el viento, que sopló con fuerza.

Lleva así de torcida la señal desde hace un tiempo. Cierto que, para lo que se usa... Hace planes quinquenales que no vemos un taxi en esta parada en la avenida de Ourense, muy cerca del Concello de Cangas y frente a la avenida de Marín. Aunque los que entienden nos dicen que es una parada nocturna.

Recuperar la escultura de los Setepeisses

No hay manera. Pasan los años y no se encuentra una fórmula para recuperar la famosa estatua Sete Peisses, que adorna la rotonda de entrada a Moaña desde Cangas y es obra del escultor y arquitecto ya fallecido, Juan Rivas. Son todo excusas que conducen a caminos inciertos, llenos de sospechas y también de sombras. Es obligación de los Concellos conservar su patrimonio. ¿Hay que recordarlo?

Curso de formación musical de carnaval

Vamos a ir a un curso de formación específico de carnaval. Merecemos ese castigo infernal solo por no saber distinguir una charanga de una comparsa o de una murga. Al parecer, la comparsa se distingue de la murga porque tiene más miembros y la charanga es aquella formación dedicada a poner música callejera, pero que no tiene porque ser en carnaval. Bueno. Creo que en este apartado ya se nos puede dar el aprobado. Que conste que los carteles oficiales no diferencian. Una vez aprobado Primero de formaciones musicales, lo siguiente es saber los tipos de disfraces, que en un lado son farrovellos y en otro de choqueiro .