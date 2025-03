Emerxencias asegura que la agrupación justificó los gastos de la subvención

La Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta, dependiente de la Consellería de Presidencia, que dirige Diego Calvo, asegura respecto a la polémica por la investigación de la Guardia Civil a Protección Civil de Moaña por presunta malversación de fondos por el que están investigados tres directivos y exdirectivos y el concejal de Voluntariado del gobierno del BNG, que la agrupación «xustificou os gastos financiables de acordo co previsto nas ordes anuais das subvencións».

Desde el Concello, la alcaldesa, Leticia Santos, una vez que recibió la noticia de que el concejal también figuraba como investigado en las pesquisas de la Guardia Civil, confirmó que la cuenta de Protección Civil era ajena al Concello y cerraba filas en torno a la figura del concejal del que insistió que nunca manejó esa cuenta, en donde la Xunta ingresa las subvenciones. También indicaba que el Concello era ajeno a la tramitación de estas subvenciomnes que son dirigidas a las agrupaciones por la Dirección Xeral de Emerxencias.

Desde la Dirección Xeral de Emerxencias explican que las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil (AVPC), conforme la nomativa, tienen una junta directiva que se elige entre los miembros y realizan actuaciones en materia de protección civil bajo la dirección de la Alcaldía o persona en quien delegue como responsable municipal de Protección Civil: «A supervisión do seu funcionamento corresponde ao concello e, polo tanto, é a el tamén a quen corresponde recibir posibles queixas». El Concello sí que recibió las quejas del funcionamiento de la agrupación hace meses por parte del voluntario que un tiempo después decidió dar el paso de presentar su denuncia judicial por presuntas irregularidades en el uso de los bienes públicos.

Emerxencias aclara que las agrupaciones tienen su propio CIF y las subvenciones van dirigidas a las AVPC «que tienen personalidade xurírica tal e como recoñece a Lei de Emerxencias e o decreto 56/2000», sin perjuicio, añade, de que tal y como dice también la ley «estén integradas nun concello ou mancomunidade». En cuanto a las solicitudes de subvención, añade que llegan firmadas por las personas en la presidencia de las agrupaciones y la cuenta en la que se hacen los ingresos es de la agrupacióin, es propia de la asociación porque tiene personalidad jurídica, lo que no exime, insisten, de dar cuenta al Concello porque es de dependencia municipal.

Por otra parte, sólo Sumar, que no tiene representación municipal en la corporación, se ha pronunciado en este conflicto, en el que por el momento no se ha escuchado ni al PP ni al PSOE, en la oposición. Su secretaria comarcal, Sara de Matos, pone en valor la vital labor del voluntariado y aún asumiendo la presunción de inocencia, dice que no debe ser óbice para una intervención de la alcaldesa, que se abra una investigación y se depuren responsabilidades personales y políticas para salvaguardar el nombre de la agrupación. Consideran que Leticia Santos no puede escudarse en el desconocimiento para no intervenir: «Iso non é desculpa, senon que no seu caso é un agravante por canto a Lei de Protección Civil de Galicia no seu artigo 27 a situa como xefa de Protección Civil».

La asamblea convocada

Con respecto a la asamblea convocada por Protección Civil para el martes 11, con un único punto en el orden del día para regularizar la lista de voluntarios, fuentes consultadas aseguran que se mantiene pese a que, tras conocerse la confirmación de los cuatro investigados por la Guardia Civil, se había valorado no realizarla. Por lo menos ayer se mantenía su celebración, aunque la intención es que sea más informativa para explicar la situación y no para dar bajas. La asamblea se había convocado, también a petición del gobierno local, después de que estallara el conflicto cuando se hizo público, el 20 de febrero, que un voluntario había denunciado presuntas irregularidades en la agrupación. Alegaban que la depuración de voluntarios era necesaria porque había muchos que seguían de alta sin participar por los que se seguía pagando seguros.