Cangas no participa en el programa contra la violencia de género por falta de policías

Cangas sigue, un año más, fuera del sistema VioGen, el programa integral de seguimiento y protección a víctimas de violencia de género. Lo denuncia el PP, que llama la atención de que es el único municipio de O Morrazo que no forma parte del programa y lo achaca a la escasez de agentes de la Policía Local, que carece de medios humanos suficientes y el Concello no toma medidas para reforzar la plantilla. Desde el cuerpo armado municipal confirman que solo disponen de 13 efectivos para una población que supera los 26.000 habitantes, una ratio muy inferior a la de otros municipios y que impide «prestar un servicio integral», lo que les obliga a renunciar a VioGen.

Los populares abundan en que el gobierno local, del que formaba parte el BNG, ya anunció hace casi una década la inmediata entrada de Cangas en el programa, y en la práctica no se ha cumplido ni hay expectativas al respecto. «A loita contra a violencia de xénero demóstrase poñendo recursos» y el gobierno tripartito cuenta con el mayor presupuesto en muchos años, pero «carece de vontade política» para reforzar la plantilla de la Policía Local y, en consecuencia, también de falta de compromiso en la lucha contra la violencia de género desde todos los frentes posibles.

«Gustaríanos estar en VioGen, pero con esta limitación de medios persoais non é posible facelo de forma profesional. Non ten sentido asumir competencias para as que non temos policías suficientes», abundan desde la jefatura, que no dispone de recursos «nin para atender ben o traballo diario». En Moaña, por ejemplo, la ratio de agentes casi duplica la de Cangas, según estos datos.