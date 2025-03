Letras que pican como si fuesen «estrujas»

Vaya por delante que no lo decimos nosotros: los de Vou nun Bou son unas buenas piezas que llevan más de 20 años dando la lata. Lo dicen ellos mismos y esperamos que sigan dando la lata mucho más tiempo. Porque como cantan en una de sus letrillas la tradición «entroidera» hay que defenderla con «uñas e dentes». «Ultimamente as nosas cantigas/ son como estrujas, arrimaste e pican./ É un orgullo que non lle gusten a eses de Vox/ porque o Entroido consigo leva/ máis de cen anos, censura e miseria./ Foi sempre o grito do noso pobo feito canción». ¡Sí señores!

La ultraderecha y los prejuicios de algunos, que son demasiados, también están detrás de una gran canción de amor. En mayúsculas. Se titula «Fala calado», que es algo que más de uno debería aprender, y dice: «Mira,a miga Piluchi, eu vouche contestar./ Os tempos que me falas non os quero mirar./ Abre un pouquño a mente, non sexas neandertal,/con xente coma ti non se pode avanzar./ Porque un mundo sen amores éche gris e sen colores./ E que máis dá, o amor que se dan sexa entre mulleres ou homes./ Porque non hai que avergoñarse de amores do mesmo sexo./ No importa Daniel o Daniela senón o que sinta ela».

Los Vou nun Bou este año están especialmente reivindicativos y en «Con uñas e dentes» claman, con toda la razón, por la situación de la sanidad. «Están vendendo a sanidade./ Menos servizos, menos calidade./ Van ó negocio e te derivan para o Quirón./ Se vas ás urxencias te desesperas./ Pensas en todo. Non hai quen te atenda./ Que sexa nada ou vas directo para o caixón./ eu fun un día cunha cagharría,/ déronme cita para quinces días/ marchei pra casa coa merda escurrindo polo pantalón».

Y, por supuesto, no podía faltar el toque de la política local en «Pedradas e chichóns». «Fai un ano ou dous que nos chamou a atención/ os sueldazos que se cobran cando non hai ningún control./ Solo hai que apuntar as horas extras nun papel,/ no Concello non o revisan e a vivir mellor que un rei./ Nada fas Félix pra controlar algúns jetas do teu persoal./ Agora tes un chichón por non botarlle collóns./ Todo o que leva chupado ese policía letal». Desde Vou nun Bou auguran que puede haber un cambio, pero que a lo mejor acaba como en tiempos pasados. «Xa está Elena preparada, moitos anos a esperar/ e o día no que gañe outra patada lle van a dar».

El numeroso público que acudió el martes al festival de comparsas en Meiro, durante la filloada organizada por la Asociación de Veciños A Morada. / Fdv

Os Mulos, unos veteranos en plena forma

Para veteranos Os Mulos, que ahí siguen al pie del cañón. Y parece que tampoco están muy contentos con la Policía Local. «Novos axentes polilocais,/ onde carallo foron buscar/ con tanta serie americana e ós cidadáns vannos cabrear./ Algún pensa que é Rambo e outro que é Chuck Norris./ Tamén está Bruce Willis, non falta Schwarzenegger/ Aparece McGiver ó lado de Tom Cruise./ E Félix caladiño, que por el xa fai pis».

Esa canción, que se llama «Cousas do noso Bueu», también se hace eco de lo que gran parte de la ciudadanía piensa. «Tamén miramos necesidades, pasan anos sen solución./ Que si é de Costas, ou de Portos,/ culpan tamén á Diputación./ Qué está pasando coa piscina,/ que ninguén paga un patacón,/ veñen de Cangas e de Moaña/ veñen do Hío, Nerga e Donón».

Os Mulos no se olvidan de la polémica alrededor de parte del colectivo alfombrista, al que le dedican una canción con un cierre un tanto contudente: «Pois xa cansado deste dúo singular/ que con mentiras trabucaban as asambleas/ e para eles todo é jau jau, tururú,/ e a federación meteulles unha patada no cú».

Y en su «A viaxe da séptima lista» se hacen eco que por ahí dicen que tiene mucho de verdad y nada de inventado. «Falando de francés, aquí no muelle/ hai un Don Juan que xa lle falla o fuelle./ O plan montado está nunha chabola,/ e o dono os atopou./ Cachounos, cachounos no allo/ botando o tramallo, ela non podía falar». El resto lo dejamos para que puedan escucharlo en vivo y en directo.

As Faltriqueiras, que este año «santifican» el Entroido de Bueu. / Fdv

Faltriqueiras, el toque de santidad al Entroido de Bueu en 2025

Y para acabar nos hemos enterado de que el Entroido de Bueu este año está santificado, con la presencia de un grupo que son tal cual la Virgen María. Y no falta algún «santiño», como San Pancracio. El caso es que estas vírgenes un tanto Faltriqueiras le cantan al amor, una llama que no se extingue con el matrimonio ni con la llegada de los hijos. «Reserva o hotel mi amor/ prepara os condons /que vamos aló./ Chejaron o bosque encantando/ e ali quedaron/ cheiños de amor./ Quedou o cristal empañado/ perderon as chaves/ Menudo follon./ Casi quedaron tirados/ Pa 5 minutos/ de pura pasion».

Una de las actuaciones durante el festival de comparsas organizado por la Asociación de Veciños A Morada, en Meiro. / Fdv

Las vírgenes Faltriqueiras están muy amorosas y le dedican una verdadera canción de amor a la isla de Ons. «Chegan as vacacións imos para Ons outra vez/ o noso paraíso que nos veu crecer./ Xa está cheo o muelle os corazóns a cen./ Temos todo listo aló imos outra vez./ Estar na nosa illa danos vida e paz./ Respirar o seu aire… senta ben./ Prepara o Pichinake para poder brindar/ que as boas tradicións non se poden perder./ Despértaste no camping sen saber que hora é/ a noite na Illa alargouse outra vez./ Imos para Melide para disfrutar./ O azul deste mar non é fácil de topar./ Se vas a Fedorentos cando cae o sol/ o ceo regalarache un festival de cor./ Sempre penso o mesmo ó ter que marchar/ aínda estou aquí e xa quero voltar».

As Faltriqueiras también tienen un recado para los agentes de la autoridad, que este año están presentes en casi todas las letrillas. «Este puebliño está perdido/ sejuramente chame ós munipas se hai pelijro./ Son meus amijos/ cando imaxino cousas/ porque se bebo moito me controlan./ Eu marcho pa Beluso pola costa/ non collo casi a curva da rotonda./ Iso que é redonda, ei!/ Non me vas a multar, no no!/ Para listas xa estamos nós./ Dirixe o tráfico por favor/ Déixate de tanto control».