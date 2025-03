Leo Gala califica de misoginia y ataque machista las coplas sobre Iria Malvido

En vísperas de la celebración del 8-M, la concejala de Igualdade del Concello de Cangas, Leo Gala (BNG) entró de lleno en la polémica abierta por una canción de la comparsa Os de Sempre en la que se hace mofa de la exconcejala socialista Iria Malvido, que tuvo que dejar su cargo en agosto tras dar positivo en un control de alcoholemia. Leo Gala no quiere referirse a esta parte de las coplas, sino a los versos en los que a su entender tienen un tinte machista: «Eu xa si que levas vida liberal/Bebes vodka con auga pa morrear o personal/si ves un pouxo chea/eu non me vou apartar/que hoxe estás moi ghuapa/ e me vou deixar pescar/. «Dende a concellería de Igualdade debemos sinalar as conductas machistas en canto se detectan. Nesa letra vese como a crítica a un feito acontecido no verán _o positivo de alcoholemia da extenente de alcaldesa de Cangas_ se desvirtuou ata converterse nun ataque machista intolerable. O que xa se agardaba como unha parodia do sucedido rematou por cuestionar a súa liberdade e a súa autonomía como muller, cruzando unha liña que como sociedade no podemos permitir», asegura la concejala.

Leo Gala manifiesta que como sociedad hay que dejar bien claro que no se va a pasar por alto ningún ataque machista, ni en el entroido, en ningún otro ámbito. «O humor e a sátira son parte fundamental da nosa cultura, pero deben exercer a súa función sen recorrer ao insulto ni á humillación. No 2025 estas actitudes debería estar xa desbotadas en todas as súas formas». manifiesta la concejal nacionalista en su duro comunicado de condena.

«Non podemos aceptar que, baixo o pretexto do humor se perpetúen actitudes que degradan as mulleres e sementan violencia simbólica. O entroido e festa, é crítica e é memoria, pero nunca debe ser una expazo que xustifique a mixioxina nin o acoso. Facemos un chamamento a cidadanía a disfrutar dun entroido crítico e festivo, pero sempre desde o respecto, sen permitir que a mofa se convirta en vexame. Porque queremos unhas festa onde todas e todos poidamos sin sen ningunha persoa vexa posta en cuestión a súa dignidade», concluye la concejal Leo Gala.

Por otra parte, la concejalía de Igualdade también di a conocer ayer los actos para conmemorar el Día 8-M. Para hoy está previsto una exposición «Adicam Arte e Mulleres»,, a las 19.30 horas en la cafetería Lombok. Para el sábado, a las 20.00 horas, tendrá lugar la manifestación y lectura del manifiesto. El Domingo, a las 10.30 horas, una ruta sobre «Historia das Mulleres de Cangas». El lunes se presentará, a las 19.30 horas, el libro «Rotas de Montse Fajardo»; el martes, entre las 10.00 y las 14.00 horas, talleres de la campaña «Agresión OFF . Eu Digo NON a violencia sexual» y el viernes, entre las 17.30 y as 20.30, talleres «Creando autocoidado e o trato cara as nosas vidas», en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela.