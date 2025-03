Cuatro investigados, entre ellos un edil de Moaña, en el caso de Protección Civil

Cuatro directivos y exdirectivos de Protección Civil de Moaña y el concejal de Voluntariado en el gobierno local, Kevin González (BNG), figuran como investigados por la Guardia Civil por presunta malversación de fondos en el caso que se sigue por la denuncia de un voluntario de esta agrupación,adelantada el pasado día 20 de febrero por FARO DE VIGO, por presuntas irregularidades en el uso de los bienes públicos y de la cuenta bancaria de dicha agrupación.

La implicación por parte de la Guardia Civil del concejal de gobierno, además de sorprender, ha hecho salir de nuevo al paso a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), cerrando filas en torno a la figura de Kevin González y aclarando que la cuenta de Protección Civil es ajena al Concello

.La alcaldesa decidió abandonar el silencio del primer momento cuando se hizo pública la denuncia, a comunicar ya el viernes pasado que el concejal había sido llamado a declarar en el cuartel de la Guardia Civil por la investigación de la Benemérita. Se adelantaba a posibles filtraciones que sabía que iban a salpicar al gobierno local e informaba que el día 21 habían recibido del puesto de Cangas una solicitud de información para identificar la estructura de la agrupación desde 2017 y hasta la actualidad, a la que desde el Concello se respondió el martes 25 de febrero. Una vezs que se trasladó esa comunicación, informó que la Guardia Civil había solicitado la comparecencia del concejal de Voluntariado, Infancia y Mocidade, que lo hizo acompañado por el abogado del Concello con la idea de colaborar con la investigación y conocer de primera mano los hechos denunciados porque seguía asegurando que continuaban sin comunicación oficial de la denuncia., tal y como la alcaldesa informó el viernes 28 de febrero.

Santos insistía ayer en que el Concello seguía todavía sin tener comunicación oficial de la denuncia y, por lo tanto, de su contenido, y que basándose en informaciones que le llegan a través de medios de comunicación, «parece ser que la investigación podería centrarse nunha suposta conta bancaria da agrupación de Protección Civil». Añade que la agrupación obtuvo subvenciones de la Xunta cuyos fondos eran ingresados en la supuesta cuenta, completamente ajena al Concello». Insiste en que ni el concejal de Voluntariado ni ningún otro concejal o concejala, tuvo nunca nada que ver con dicha cuenta objeto de la investigación ni con su manejo.

La regidora aclara que el concejal es también ajeno a la tramitación de las subvenciones, ya que son dirigidas a las agrupaciones y concedidas desde la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta «polo tanto non tomou parte nin da solicitude, nin da resolución de concesión, nin da xustificación das mesmas». Explica que los gastos de funcionamiento de Protección Civil de los que se hace cargo el Concello, cuentan con la correspondiente tramitación administrativa, son fiscalizados por la Intervención Municipal, además de estar debidamente autorizados y justificados. Por último deja claro que desde el Concello se colaborará con la investigación judicial y se facilitará toda la documentación que se tenga en el poder y requieran las autoridades competentes. Leticia Santos reconoce que ella es la máxima responsable en el Concello, incluso para los asuntos de Protección Civil.

La persona que presentó la denuncia, un voluntario que entró hace dos años en la agrupación, con una trayectoria militar y una etapa como paracaidista, mantiene silencio y dice que hasta que no le llamen en el Juzgado se mantiene al margen. En la agrupación atribuyeron la denuncia a una pataleta al no asumir la dirección.

La denuncia se presentó después de una acalorada asamblea en Protección Civil, en agosto, cuando se acordó la elección de nueva directiva, en la que la actual presidenta e investigada, Mónica Chaves, le obligó a pagar el desplazamiento en el vehículo oficial a un curso de natación en la Academia de Seguridade que desde la agrupación entendían que era para su uso particular como socorrista y no como voluntario de Protección. En esa asamblea la presidenta fue increpada por la pareja del denunciante que también ejercía como voluntaria. En la denuncia constan WhatsApps que podrían involucrar a directivos en el mal uso de los bienes de la agrupación como la secadora por personas ajenas o la compra de material como dos patinetes, una cafetera y una tartera que el anterior presidente y también investigado reconoció que sí había desaparecido cuando se hizo el traslado a la nave de Obras por las obras del Concello Vello en donde tienen la base. La actual presidenta está contenta de ser investigada porque siempre ha defendido que tiene las manos limpias y cree que si aguien cometió alguna irregularidad debe pagar las consecuencias, que la agrupación debe seguir. Ya en su momento señaló que cuando asumió la presidencia en agosto se puso a trabajar con el gobierno local, que no veía con buenos ojos esa cuenta al margen del Concello, para llevar las cuentas conjuntamente y controlar cada euro de la contabilidad.