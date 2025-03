Chapela acusa de «vendefumes» a Juncal por aplazar el saneamiento de Mourisca

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, censura la decisión municipal aparcar temporalmente el proyecto para el abastecimiento y saneamiento de Mourisca, que inicialmente se iba a incluir en el listado de obras del Plan +Provincia 2025. El gobierno local anunció este fin de semana, tras conocerse que la Diputación de Pontevedra, financiará todas las propuestas presentadas al Plan Extra, que en el caso de Bueu apostaba por el Parque Urbano Lugrís. «Isto é polo nulo interese que o BNG e PSOE teñen no noso medio ambiente, do que só se lembran cando chegan as eleccións municipais», afirma Daniel Chapela.

El gobierno local avanzó que apostaría por utilizar los 240.000 euros reservados para el saneamiento de Mourisca para hacer frente a su aportación para poder llevar a cabo el Parque Urbano Lugrís. Las explicaciones de la Alcaldía no convencen a Daniel Chapela, que acusa a Juncal de «falta de palabra» y de «vendefumes». «O alcalde segue sen cumprir os seus propios compromisos por todo o municipio, presentando proxectos que despois quedan no fondo do caixón e obviando as necesidades de Bueu, unha vila que demanda un alcalde á altura do cargo», reprocha. Acusa al bipartito de «falta de planificación» y no establecer claramente las prioridades. «Cando ve que ten posibilidades de ter financiamento para unha actuación paraliza outras que levaban anos en espera», concluye.