Verdades como puños y «filloas» para endulzar

Ya se sabe que el Entroido es una fiesta con mucha ironía y critica social. Las comparsas no hacen prisioneros en sus letras, en las que cantan verdades como puños. No importa si los protagonistas son amigos, enemigos o indiferentes. Afortunadamente para endulzar un poco la cosa están iniciativas como IX Filloada de Meiro, que organizó ayer la Asociación de Veciños A Morada. Por un lado, festival de comparsas con sus letrillas. Y por el otro «filloas» por si a alguien se le indigesta alguna letra.

Nada menos que 25 años cumplen Os do Pinsel. Un cuarto de siglo que protagoniza una de sus letras: «Xa van vintecinco anos/ un pouquiño máis ghastados,/ pero seghimos en en pé./ Por onde estamos nós,/ bemn se nos ha de notar/ pola festa que fasemos/ e o viño que traseghamos cantando/ de bar en bar».

Esperemos que Os do Pinsel puedan cumplir muchos más años, aunque nos consta que este año hay quien les tiene algo de ojeriza. ¡Cosas del Entroido! «Hai descontento na parroquia alí/ de Beluso/ O cabesilla éche un home/ algho peculiar.../ Non che perde nin un pleno extraordinario/ se escoita un peido xa se pon/ a despotricar./ Xa fai uns anos presentouse/ para ser alcalde/ nin os vesiños o quiexeron/ ir a votar./ Agora de vello,mira tí,/ fíxose ghaiteiro/ e dando a nota non che hai outro/ nada similar».

La comparsa Os do Pinsel, que celebran su 25 aniversario. / Salvador Santos

Pero para ser justos, Os do Pinsel no hacen distinciones. «Aí veñen os funsionarios,/ xa rematou a xornada/ Veñen todos cansadiños,/ pero de non facer nada, ai!/ O pobo está descoidado,/ e non hai quen faga nada/ Ben podían facer algo,/ que para iso lles pagan, ai!».

Y con un turismo cada vez más descontrolado es imposible que los «fodechinchos» no tuvieran su letra. «Véñenche desde Madrid,/ de turismo/ Cada vez hai máis aquí/ jodechinchos/ [...] Outros van as aldeas,/ de turismo coa idea, de relajarse,/ e lle jode o plan, o galo a cantar./ Tamén hai que vai a praia/ e quere aparcar o coche,/ mismo na area/ pasouche este vrán, alí en Lapamán».

Lo dicho: ¡Felicidades por los 25 años a Os do Pinsel... y a seguir pintándola!

Os Kantaclaro disfrutando de un cocido en Casa Benito para coger fuerzas para este Entroido tan intenso. / Os Kantaclaro

El décimo aniversario de Os Kantaclaro

Os Kantaclaro son un poco más jovencitos. Ellos cumplen 10 años, pero pese a esa juventud parece que se acuerdan de aquella serie de dibujos animados titulada «Daniel el travieso». O a lo mejor el título es por otra cosa. «E temos un conselleiro/ do BNG reneghou/ marchouse pa outro partido/ O chaval tan moderno, amigho de Feijóo./ E foi berrar con Elena/ seica pola votasión/ fuches cambiar de chaqueta/ tamén a papeleta e aghora quedache só./ El é un interesado e un ghalopín,/ sentadiño con Elena e Sisí/ ‘Si ahora me conviene, me arrimo a ti’/ Esquerdas ou dereitas, a el dalle ighual/ e seghun lle conveña a este rapás/ Creemos que lle faltan un par de vráns».

Y de Daniel el travieso a «Loca academia de Polisía». «E imos contar un caso que non ningunha broma/ un paisano que estaba mal aparcado/ «Tranquilo tronco, que ya me bajo del carro»/ Houbo un forsejeo e fooi ghaseado/ e acabaron en urghensias a causa do ghas pementa./ O chaval iba amarrado con esposas/ e foi acabar na trena e cunha boa reseta./ Con esta polisía non se xogha».

Y hablando de otros temas, son varias comparsas de Bueu las que le sacan punta esa «hora de ligar» del Mercadona, que para Os Kantaclaro está lleno de «Mercaleonas». En Bueu no hay Mercadona, pero parece que hay algo mejor: una «Casa de fieras». «Polo Can do Penedo hai un piso de prepago/ subes as escaleiras, ela xa te está esperando./ Prepara a carteira, ‘espera que está ocupada’./ Un que está mal da cadera saleu con ela curada». ¡Ay, si no hay nada que no cure el amor!

As Tinta Femia, que este año van como Bárbara Rey, cantando sus letrillas en el Bar Meco de Bueu. / Fb

Y As Tinta Femia cumplen cinco años

Y después de Os Kantaclaro llegan As Tinta Femia, que este año vienen como reinas. ¡Perdón! ¡Cómo Bárbara Rey! «Andiven eu co do circo/ rascando a lingua dos elefantes./ Pero a un elefane branco/ rascáballe algho máis importante./ Éche a xente mal pensa/ que eu estana moi namorada./ E o monarca me contaba/ que el con Sofía ‘nada de nada’». Una historia que aún sigue... a costa de todos. «E este chegou a vello,/ os mesmos problemas ten coa petrina./ E vós paresedes parvos/ paghádeslle tódalas cousiñas./ O pueblo con pan e circo/ o caso é telos entretidos».

Pero el atuendo –o ‘outfit’, que se dice ahora más fino– a lo Bárbara Rey no va en contra de su identidad «millenial». «Somos dos anos 90/ non temos comparasión/ de nome somos Millenials/ a mellor xeración». ¿Qué significa eso? Ellas lo cantan así. «Eu vos teño que contar/ que aínda teño por aquí/ a camisola das Spice/ e onte saín no Xabarín. [...] Íamos coas botas Art/ inda con corenta ghrados/ cinturón e riñonera/ e os calentadores dobrados».

Eso sí, As Tinta Femia lamentan que la vida cultural en Bueu es muy mejorable. «Non hai cartos para nada,/ afoghan ás comparsas/ e tamén ás Anpas./ Dende os altos carghos/ non rascan o carallo./ E para arreghlalo/ fan festa de Piri/ e o pobo calado». Pero como en todo siempre hay quien sale ganando. «A carpa das Lagoas, frota as mans a que o alquila./ E nós para aparcar/ temos que ir fóra da vila».

Y como As Tinta Femia cumplen cinco años, tenían que hacer una canción al respecto. «Quen nos ía dicir/ seghimos aquí/ un carnaval máis/ e os que virán./ Ás Tinta Femia nada pode pararnos! Levamos xa un lustro/ facéndovos rir,/ vodas, divorsios/ e fillos a mil./ As Tinta Femia, amighos/ vimos pra quedarnos». Solo resta por decir que ojalá que así sea.