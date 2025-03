El pleno aprueba la declaración del 8-M y Chapela retira el certamen de Cidrás

La sesión plenaria del lunes, además de contar con la protesta previa de los vecinos de A Roza, incluía varias mociones y propuestas. Entre las que salieron adelante por unanimidad destaca la declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional da Muller el próximo 8 de marzo o la petición del PP para la supresión de las barreras arquitectónicas en el cementerio de Beluso.

El orden del día incluía una propuesta del concejal no adscrito Daniel Chapela para la creación del Certamen Arturo Sánchez Cidrás para jóvenes investigadores, que finalmente se acabó retirando. El propio Chapela explicaba que tras escuchar las intervenciones de BNG, PSOE y PP, en las que eludían el voto a favor, decidió retirarla «porque Sánchez Cidrás non se merece que ningunha proposta co seu nome reciba un voto en contra». Desde el grupo de gobierno explicaron que su posición está relacionada «con reforzar os certamez xa existentes» y en el trabajo de publicación de las investigaciones que realiza el propio Arturo Sánchez Cidrás y el colectivo O Mar por Diante. «Para nós é unha figura central no presente de Bueu e as súas investigacións e aportacións son fundamentais para as nosas políticas como goberno local», explicaban tras el pleno.

Chapela también presentaba una moción sobre la humanización del entorno del Igrexario de Cela, que en este caso fue rechazada con los votos de BNG y PSOE. Los grupos del bipartito alegaron que las prioridades del gobierno local para la parroquia pasan por la mejora del saneamiento y abastecimiento y la construcción de un nuevo depósito de agua.

La tercera de las mociones del concejal no adscrito pedía un plan de eliminación de barreras arquitectónicas y reparación de baldosas rotas. En este caso sí contó con el apoyo del PP, tras una enmienda, pero el bipartito votó en contra asegurando que esas demandas forman parte del trabajo diario.