Donald Trump y el sombrero escudo de su esposa.

Tenía que aparecer. El disfraz del presidente de los Estados Unidos de América debía de aparecer en el Entroido de O Hío, por muy tradicional que sea. Aquí lo vemos, con su mujer Melania, provista de ese escudo protector, más poderoso que el de la Guerra de las Galaxias.

Portas abre a la derecha

Que no le va a faltar razón a aquellos que dicen que desde que está Victoria Portas está más cerca el PP de hacerse con el gobierno de Cangas. Y es que la única concejala de AV trabaja denodadamente para ello y el gobierno municipal no hace lo suficiente para recordarle que tiene ella es la única concejala de su partido, que no importa que sea la llave, porque si la tuerce a la derecha está condenada. Pero se trata de alimentar el mito de que la izquierda, sin ella, lo hace mal, que todo es confusión en el tripartito, que no sabe a dónde ir Y el PP está a lo que está, a lo que es su deber de oposición y animando a que Victoria Portas se enrede en su lucha contra el gobierno de Cangas. El otro día, en el pleno, vimos cómo el secretario de la corporación municipal puso en su lugar a Victoria Portas, cuando se negó a leer un informe judicial. Ahora hay bronca de Entroido, que ya pasará, que no es algo que vaya a durar.

Buses y manifestaciones

Recuerdo que no está bien que los Concellos paguen los transportes solo a determinadas manifestaciones, como es el caso de Cangas, Moaña y Bueu. Aunque sea legítimo.