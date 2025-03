Bueu cierra 2024 con superávit y pedirá un crédito para el pabellón de Beluso y la calle Pazos Fontenla

El Concello de Bueu ya tiene sobre la mesa la liquidación del ejercicio económico de 2024, un documento que es una radiografía a tiempo real de la situación económico-financiera del consistorio. Las conclusiones del departamento de Intervención son positivas en los cuatro principales apartados: el resultado presupuestario es positivo, con un superávit de 585.230 euros; el remanente de tesorería acaba con un saldo positivo de 280.977 euros; el ahorro neto al final del año 2024 fue positivo, con 291.200 euros; y el ayuntamiento cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, límite de deuda y período medio de pago a proveedores.

El cumplimiento de estas magnitudes tiene dos efectos para este año 2025. El primero es que el Concello no está obligado a tramitar ningún plan de ajuste, aunque el concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, subraya que «isto non significa que non teñamos que conter o gasto». Y el segundo efecto es que el ayuntamiento tiene capacidad para endeudarse a través la formalización de una operación de crédito. Esta es precisamente la intención del ejecutivo local para poder afrontar dos inversiones: la reforma del pabellón de Beluso y la renovación de servicios y mejora de la céntrica calle Pazos Fontenla.

El gobierno local BNG-PSOE cuenta con un proyecto presupuestado en 1,7 millones de euros para afrontar la mejora del pabellón deportivo de Beluso, una obra pensada para resolver las deficiencias estructurales con las que cuenta esta infraestructura desde su inauguración en 2007 y para implementar medidas de ahorro y eficiencia energética. La Xunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral para o Deporte ya confirmó una subvención de 700.000 euros. A mayores, el Concello de Bueu destinará 150.000 euros del segundo plan de infraestructuras deportivas de la Diputación de Pontevedra para esta actuación. Esto significa que Bueu tiene comprometida una financiación de 850.000 euros para este proyecto y necesita casi un millón de euros más para completarla.

La renovación de servicios y una red separativa de pluviales en Pazos Fontenla

La otra actuación que el bipartito tiene en el horizonte es la renovación de servicios en la calle Pazos Fontenla, desde el entorno de la Escola Náutica hasta Can do Penedo. Una intervención que incluye el cambio de las redes de saneamiento y abastecimiento y la dotación de una red separativa de pluviales con el objetivo de eliminar vertidos al mar y aminorar los efectos de posibles crecidas del río Bispo o inundaciones.

El proyecto técnico está en fase de revisión para adecuarse a algunas de las medidas previstas en la propuesta ganadora del concurso de ideas de Banda do Río. Todo apunta a que la inversión final se acercará a los 2 millones de euros. «En canto teñamos o proxecto definitivo voltaremos a solicitar unha reunión coa Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para abordar este asunto», avanza el regidor, Félix Juncal.

El alcalde ya mantuvo una primera reunión en octubre con la conselleira María Martínez Allegue, un encuentro que fue positivo y en el que desde la Xunta mostraron su disposición a colaborar con la financiación. «Confiamos en que se manteña ese principio de acordo e partir dese momento a tramitación da operación de crédito sería inmediata», avanza Juncal.

Los plazos en el caso del pabellón de Beluso obligan a agilizar los trámites puesto que la subvención de la Secretaría Xeral para o Deporte debe estar justificada antes del 15 de noviembre.

Alcaldía y Concellería de Facenda estaban a la espera del informe de la liquidación presupuestaria para tener la certeza de si finalmente el Concello está en disposición de solicitar una operación de crédito. «Neste momento non temos ningunha débeda financeira e o informe confirma a viabilidade, dentro dun criterio de oportunidade, da concertación dun préstamo», aseguran Félix Juncal y Xosé Leal.

En su opinión la liquidación presupuestaria «vén a refrendar o equilibrio nas contas municipais». Y destacan dos apreciaciones que se incluyen en el informe de Intervención. «Estamos ente os concellos cunha menor presión fiscal, e aínda así temos un resultado orzamentario positivo, e estamos por enriba da media no que se refire a execución presupostaria. É dicir, no que se refire ao cumprimento de ingresos e gastos recollidos no orzamento», concluyen.