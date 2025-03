Protesta vecinal de A Roza y promesa de mejorar el vial de A Torre en primavera

Los vecinos de A Roza, en Beluso, organizaron ayer la segunda protesta en apenas cuatro días. La primera fue el viernes en el Pazo Provincial para exigir el proyecto de mejora de la EP-1302 y la segunda ayer, justo antes del pleno del Concello de Bueu, para reclamar las obras comprometidas en los viales de A Torre y A Sobreira. Dos caminos que por su escaso ancho impiden el acceso de vehículos de emergencias como las ambulancias. Antes de comenzar el pleno el alcalde, Félix Juncal, aseguraba que el gobierno local mantiene su compromiso de ejecutar «en primavera» la mejora en A Torre y la de A Sobreira antes de finalizar el año.

Los vecinos se concentraron entre las 19.30 y las 19.45 horas en la entrada del Concello, con una pancarta en la que se podía leer «O acceso da ambulancia é un dereito fundamental». Uno de los portavoces vecinales, José Antonio Torres, ponía voz al malestar vecinal porque los propietarios con fincas y casas en la zona ya firmaron hace meses las cesiones de los terrenos necesarios para la ampliación y mejora de los caminos. Los vecinos recuerdan que el Concello de Bueu dispone de un proyecto para el vial de A Torre desde hace casi un año y urgen al ejecutivo local a que destine fondos para poder ejecutar la obra.

La protesta de ayer estaba anunciada desde el propio viernes y antes del inicio de la sesión plenaria el alcalde avanzaba las explicaciones que se aportarían a los vecinos. «Imos cumprir con aquilo ao que nos comprometemos, que é executar a obra de A Torre durante a primavera e a de A Sobreira nos meses seguintes», manifestaba Félix Juncal. El consistorio dispone desde abril de 2024 del proyecto, al que las cesiones formalizadas por los vecinos en los últimos meses dan viabilidad. La obra cuenta con un presupuesto de algo más de 61.000 euros y desde el mes de diciembre cuenta con el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Proyectos Plan +Provincia

El alcalde volvió a expresar la hoja de ruta del ejecutivo. «Nas vindeiras semanas vanse licitar e contratar catro obras pendentes do Plan +Provincia 2024, como o saneamento de Bon de Abaixo, a mellora de sendos camiños en Cela e Outeiro e a mellora do entorno do pavillón Pablo Herbello. Esas licitacións van permitir contar con remanentes de crédito para poder licitar e executar a obra de A Torre durante a primavera», explicaba.

En el caso del camino de A Sobreira el ayuntamiento aún no dispone del proyecto técnico definitivo, aunque avanzó que el estudio de ingeniería encargado de su elaboración tiene previsto entregarlo en breve. «Agardamos contar con el ao longo da próxima semana», concluyó Juncal.