Explosión carnavaleira no Hío

«Perdonámosche o mal que nos fas polo ben que nos sabes», aireaba un grupo de bos amigos do viño, un clásico nestas datas, pola contorna do adro de O Hío, rodeado de vallas metálicas e vixiado de preto con reforzos da Policía Local, Emerxencias-Protección Civil e mesmo unha ambulancia habilitada polo Concello para atender accidentes ou excesos. Ao seu carón, outra pandilla de adeptos á botella, máis veteranos, sen ningún disfraz identificable: «Imos de furancheiros! É que non mirades as existencias de viño ou que?», increpaban alegremente a unha parella disfrazada con décimos de lotería cun número que remata en 69 e disque lle da moi boa sorte.

O Hío é unha festa da que ninguén escapa nin quere escapar e da que todo o mundo quere participar. Hai un séquito de geishas ben maqueadas, os integrantes dunha misión espacial que imitan aos de Jesús Calleja , varias asistentas das carreiras de motos e fórmula 1 con anagramas de compañías petroleiras ou un grupo de bailarinas con movementos sexi. Porque o Entroido é para ir como a cada unha lle dá a gaña, e por se alguén se pasa de frenada, que non parece, está habilitado no recinto un «punto lila» contra as violencias machistas, que hai moita conciencia sobre dereitos e libertades. «Manolito, estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas», advirte unha parella de rapazas, deixando claro que o que quere troitas debe mollar o cú no río.

A primeira xornada do tradicional Entroido do Hío en imaxes (II) / Gonzalo Núñez

As xentes da parroquia, e as hordas de foráneos que as acompañan, comezaron onte os días grandes. As comparsas de cada aldea partiron de Liméns e Vilariño pola mañán para bailar e gastar a sola dos zapatos ao ritmo dos gaiteiros que lle marcan o compás. O Igrexario converteuse en epicentro, a mediodía, e punto para recuperar forzas con comida e bebida a esgallo. «Cómeme, cómeme», dicíalle un rapaz disfrazado de galleta Oreo a outro compañeiro que facía ademán de trabarlle. Vixiante estaba unha patrulla de «homes de Harrelson, por se había que intervir, mentres desfilaban indios de ganchete dos vaqueiros ou cans e gatos en franca harmonía.

A primeira xornada do tradicional Entroido do Hío en imaxes (III) / Gonzalo Núñez

A xornada de hoxe tamén promete, porque ademais o tempo acompaña. O repertorio inclúe un percorrido ata Liméns e dalí a Nerga, con concentración no altar no lugar do Xogo da Bola e a toma da Cruz de Castro para recuperar impulso cara ao final en Donón, donde haberá festa ata que o corpo resista.

«Antes de que o coman os bechos, mellor é deixarlle solo os juesos», convidaba onte un entroideiro que sabe do que fala e que ten moito historial ás costas.