El entroido «mata» a Papá Noel

No le sienta bien a Papá Noel perder el protagonismo que tiene en Navidad. En el entorno del carnaval de Liméns alguien se dejó una figura suya, con la cabeza en la carretera y el resto del cuerpo sobre unos carteles pero totalmente fuera de forma. Tiene meses para recomponerse.

La "nacionalidad múltiple" de Luka Krivokapic

Los comentaristas de LaLiga+ todavía no tienen muy identificado al nuevo portero del Balonmán Cangas, Luka Krivokapic. Y es que tanto en el partido contra el Puente Genil como en el de este domingo contra el Villa de Aranda se refirieron a él como jugador húngaro. Para que no haya dudas, es serbio. Por suerte la confusión no es con otra nacionalidad que pueda dar lugar a enfados. Lo que sí es cierto es que Luka Krivokapic jugó en la liga de Hungría, en donde conoció a nuestro internacional Rodrigo Corrales. Sea de donde sea el bueno de Luka, lo importante es que siga colaborando para garantizar que el Frigo mantenga a la villa de Cangas una temporada más en la Liga Asobal.

