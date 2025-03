AV exige paralizar el reparto de chiringuitos en Cangas hasta que Costas avale su legalidad

Revisar el proceso de autorización de chiringuitos en las playas de Cangas por «tramitación dubidosa» y paralizar el procedimiento «ata que Costas confirme a súa legalidade» y se emita el informe jurídico municipal que lo justifique. Es una demanda del grupo municipal de Alternativa dos Veciños (AV), que ha presentado una solicitud formal ante el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra para poner negro sobre blanco en la polémica de los quioscos situados en dominio público marítimo-terrestre del municipio.

El objetivo es «garantir que o procedemento se axuste á legalidade vixente e que se respecte o marco normativo da Lei de Costas», subrayan desde la formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas, y ponen en duda la correcta tramitación de este asunto rodeado de polémica.

Entre los principales motivos de preocupación, AV destaca «a presenza de aspectos propios dunha licitación», como la apertura de ofertas y la constitución de una mesa de adjudicación, el establecemiento de un canon mínimo y la posibilidad de ofrecer mejoras económicas al alza, «elementos que poderían desnaturalizar o proceso».

También alertan de la falta de supervisión previa por parte del Servicio Provincial de Costas, la publicación en el Boletín Oficial da Provincia o la aprobación de las bases en el órgano competente, «pasos que consideramos esenciais para garantir a legalidade do procedemento».

Además de trasladar esa preocupación a Costas, Alternativa dos Veciños también presentó una solicitud al Concello de Cangas de «paralización inmediata do proceso» hasta que la administración estatal clarifique la situación. «Non podemos permitir que un procedemento deste tipo xere dúbidas sobre a súa legalidade. A nosa prioridade é garantir a transparencia e o respecto á normativa vixente», señalan representantes de esta formación, que piden «disculpas pola tardanza» en solicitar esa revisión y la justifican en que «foi un procedemento realizado de forma secreta por parte do executivo local, e ademáis non atopamos as bases publicadas en ningún lado, polo que nos resultou enormemente dificultoso ter coñecemento de que tramitación se levou a cabo e da documentación para poder facer unha análise seria de todo o percorrido».

Priorizar a las personas del municipio

Asimismo, AV quiere dejar claro que «no caso de ter conciliado con nós unha modificación das bases existentes, a nosa postura estaría sempre guiada pola busca da xustiza social, tal e como fan outros concellos que apostan por garantir alternativas laborais para as persoas do propio municipio», que Cangas no practica. Ejemplos como Barcelona, Madrid, San Sebastián o Valencia, entre otros, «demostran como as políticas de contratación pública responsable e de preferencia ao emprego local teñen un impacto positivo na creación de postos de traballo e na mellora das condicións sociais dos veciños e veciñas». Desde esta formación entienden que «o municipio debe ser o primeiro en beneficiarse das oportunidades que xeran os recursos públicos», y el ideario político de AV pasa por «priorizar ás persoas do municipio, garantindo que esta alternativa laboral beneficie en primeiro lugar á veciñanza de Cangas».

Con esta demanda de paralizar el procedimiento de reparto de instalaciones de temporada en dominio público marítimo terrestre, Alternativa «reafirma o seu compromiso coa defensa da legalidade, a transparencia na xestión pública e a protección dos intereses da veciñanza, á espera dunha resposta por parte do Servizo Provincial de Costas de Pontevedra», remacha.