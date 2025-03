Santos reconoce «nerviosismo» ante la falta de noticias sobre las urgencias

Ni siquiera el carnaval consigue frenar a las decenas de vecinos que, domingo tras domingo, se concentran ante la Casa do Mar de Moaña para exigir el regreso de las urgencias a la villa. Ayer, cuando queda poco para que se cumplan cinco años desde la centralización de este servicio en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas, en la concentración participaron también integrantes de varias comparsas de Moaña. Los disfraces dieron colorido a las reivindicaciones y ni siquiera la propia alcaldesa, Leticia Santos (BNG), que tomó la palabra, pudo resistirse a un disfraz.

En la 174ª concentración el portavoz, Gabriel Ferral, de la Plataforma da Sanidade Pública recordó que el pasado jueves todos los grupos del pleno de la corporación aprobaron una moción exigiendo a la Xunta que explique cómo va a desplegar el servicio de Urgencias en el centro de salud en construcción en los terrenos de Sisalde. Un extremo que todavía no está claro. La alcaldesa se refirió después a esta situación asegurando que «nos estamos empezando a poner muy nerviosos ante la falta del respuesta del Conselleiro de Sanidade» sobre este aspecto.

Santos adelantó que esta semana volverá a reunirse la Mesa Local da Sanidade con la intención de «aumentar el ritmo de las movilizaciones» debido a que en tres meses debería estar finalizado el futuro centro de salud de Sisalde.

Alegó que el Área Sanitaria de Vigo, en su distribución funcional, «sigue diciendo que Moaña tiene un PAC. Hay médicos con un contrato que dice que están asignados al PAC de Moaña. ¿Y dónde están nuestras urgencias? No están en Moaña. Esto no es normal. Parece una broma de mal gusto. La realidad es que los vecinos de Moaña no tienen PAC y tienen que ir a Cangas para que, en la mayoría de los casos, les deriven a Vigo».

La regidora relató todo lo ocurrido desde que el último fin de semana de marzo, en plena pandemia de Covid-19, se agrupasen en Cangas las urgencias. «Todos lo entendíamos al principio. Después dijeron que regresarían al mejorar la situación sanitaria. Después que la Casa do Mar de Moaña no era la mejor instalación. Después que el personal prefería estar agrupado y después que no compensaba realizar obras de adaptación cuando se iba a construir el nuevo centro de salud», detalló ante los asistentes a la convocatoria.

Moaña reclama estímulos para investigar las enfermedades raras

El pleno de la corporación de Moaña del mes de febrero logró la unanimidad y el aplauso de todos los grupos políticos y vecinos asistentes en la redacción y lectura de una declaración institucional con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.Todos los grupos instan a las administraciones a establecer sistemas de incentivación fiscal para estimular la investigación en este tipo de enfermedades. Se reclama la optimización de recursos para evitar duplicidades en los campos a investigar. Asimismo, la declaración de la corporación pide asegurar un acceso rápido a pruebas de diagnóstico, especialmente las genéticas, así como un acceso asequible a los medicamentos autorizados en Europa. El texto alerta también de las esperas de más de 6 años para pruebas diagnósticas en España.

O Hío echa mano de la memoria de la parroquia para exigir su médico

Los colectivos vecinales de O Hío convocaron este sábado una concentración más para exigir la reapertura de su consultorio, centralizado en la vecina Aldán durante la pandemia. Además de concentrarse con las pancartas en O Igrexario, se celebraron unas charlas en las que intervino una de las descendientes de los fundadores de la Casa da Unión. Con más de 90 años, la interviniente aseguró que el origen de esta dotación estuvo en el dinero de «50 vecinos de O Hío que emigraron a Buenos Aires», así como aportaciones de los propios residentes de O Hío. Dató en 1923 el inicio de todo el proceso para adquirir el terreno. Pidió movilizarse para que la parroquia vuelva a tener el médico «por el que se luchó entonces». En las charlas de ayer se aseguró que gracias a esta casa fue O Hío, precisamente, la primera parroquia de Cangas en contar con un médico.En el acto y las protestas participaron representantes del gobierno local, encabezados por la alcaldesa, Araceli Gestido.