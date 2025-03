O Fondo Galego de Solidariedade medra coa adhesión de Cangas, que acolleu unha xuntanza

Cangas acolleu a fin de semana unha xuntanza da Rede Municipalista Solidaria (RMS), celebrando así a súa recente adhesión ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Nestes encontros participa persoal político e técnico delegado en cada unha das deputacións e concellos asociados, e sirven para facer balance do traballo realizado no exercicio 2024 e planificar de maneira conxunta as actividades a implementar no ano en curso. Na xuntanza de Cangas, que tivo lugar no salón de plenos o venres pola mañá, estiveron representantes dese concello –como a alcaldesa, Araceli Gestido, e os edís Antón Iglesias, Xiana Abal e Aurora Prieto– e tamén de Bueu, Moaña, Marín, Tomiño ou Covelo.

A RMS reúnese de xeito presencial cando menos unha vez ao ano para facer balance das actividades e planificar as novas estratexias de maneira conxunta. Ademais, en aras da imprescindible transparencia e fluidez na comunicación, mantense un contacto mensual a través do correo electrónico para informar sobre os avances na acción do Fondo Galego e recoller achegas, sinalan os artífices da recente xuntanza celebrada o venres en Cangas.

Erradicar desigualdades

Trátase dunha asociación sen ánimo de lucro integrada por administracións locais de Galicia «unidas pola vontade común de contribuír á erradicación das desigualdades Norte-Sur, a través de proxectos de cooperación ao desenvolvemento con países empobrecidos e a sensibilización social en Galicia». O Fondo Galego é «un espazo transpartidario e plural, libre de personalismos políticos, inspirado pola vontade de consenso e pola idea de solidariedade e cooperación internacional».