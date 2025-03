A festa do Domingo de Entroido chega a todos os puntos da comarca e desde hai anos existe un encomiable traballo de recuperación etnográfica dos entroidos tradicionais, como os de Darbo e Nerga. Así, a partir das 17.00 horas saiu desde o lugar do Piñeiro, en Darbo, unha comparsa cun cuarteto de gaitas e percusión xunto a catro parellas de damas e galáns. Un percorrido ata o lugar do Seixo, onde había un escenario adornado para a ocasión, e onde se celebrou o baile coas damas e galáns e logo co resto do público. Pola súa banda, en Nerga celebraron o seu tradicional «entruido» de «damas e ghaláns», que foi recuperado en 2023 tras a publicación do libro “Damas e ghaláns no entruido de Nergha. Unha danza de entroido no Morrazo”, de Guillerme Ignacio, e que rescataba esta tradición tras 70 anos de esquecemento. A danza, cunha xota e unha muíñeira, tivo lugar no Xogo da Bóla.

Darbo e Nerga celebran os seus entroidos tradicionais