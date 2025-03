A ansiada volta do Entroido e dos mudados a Ons

«Veñen os mudados! Que medo! Que risa!» Despois de medio século os veciños da illa de Ons puideron volver a cantar esta cantiga porque certamente onte os mudados volveron a percorrer os principais lugares do arquipelago sementando o caos e a troula propia destas festas. Benvidos sexan os mudados e que non teñan que volver a pasar outros 50 anos para o seu regreso.

A recuperación do entroido de Ons é a principal novidade da programación do carnavaleira do Concello de Bueu, unha festa que este ano se quixo concentrar na xornada dominical e que contou ademais coa bendición dun día solleiro e agradable.

Os mudados do Entroido tradicional de Ons, onte, xusto antes da súa saída para percorrer a illa. / Cedida

A volta do entroido a Ons foi posible en gran medida ás investigacións do filólogo bueués José Manuel Dopazo, cun traballo que permitiu documentar como era esta celebración na illa. Pouco antes do mediodía sairon as figuras coñecidas como máscaras, que ían vestidas con roupa vella e que portaban un moneco que era unha representación da figura do Entroido. Con el foron anunciando a súa chegada por todo o camiño entre O Curro e Pereiró.

Os músicos, as máscaras e o moneco do Entroido diante da igrexa de San Xaquín de Ons. / Cedida

A festa de verdade chegou despois da comida. Primeiro coa saída da emblemática figura dos mudados, un papel que este ano asumiron tres persoas. A súa vestimenta era sinxela: roupa branca e unha careta feita de calacú e coa que ocultaban o seu rostro.

O moneco que personifica o Entroido pendurado do tronco dunha árbore na illa de Ons. / Cedida

Mentras os mudados percorrían a illa facendo das súas e vareando a quen atoparan no seu camiño no lugar do Curro comenzaba unha fíada. Música de gaita, pandeiretas e percusión para animar o baile no entorno da igrexa de San Xaquín e do centro de visitantes. Os mudados fixeron o seu acto de aparición ao redor das catro e media e a súa entrada no Curro foi recibida coa «Muíñeira de Chantada», tal como era tradición. Foi un momento de festa, baile e vareazos.

A festa, que tamén incluíu xogos tradicionais, prolongouse ata preto das seis da tarde e estivo acompañada por numerosos veciños illáns e visitantes. O desexo de todos, tal como expresaba a concelleira de Cultura de Bueu, Carmen García, é que a recuperación de onte sexa o primeiro paso para consolidar o retorno do entroido a Ons e que nos vindeiros anos se poidan ampliar actividades e festa.