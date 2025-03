Una letra sobre la alcoholemia de Iria Malvido desata una bronca en Cangas

El positivo por alcoholemia al volante durante las pasadas Festas do Cristo que obligó a la exconcejala socialista de Cangas, Iria Malvido, a dimitir iba a ser uno de los temas principales de las letras de las comparsas de este Entroido. Nadie en la comarca dudaba al respecto. Pero una de esas canciones desató un enfrentamiento en el primer festival celebrado este sábado en la carpa de Cangas, tras el pregón inaugural. Y es que la actual teniente de alcaldesa, la socialista Sagrario Martínez, subió al escenario a afear a la comparsa «Os de Sempre» la letra de su canción «0,84», alegando que sobre todo en una de sus estrofas en la que habla de «vida liberal» se alude a «la vida privada» de su excompañera asegurando que «si es liberal o deja de serlo» es una cuestión de su libertad individual.

Ante esta situación parte del público abucheó a la concejala, con gritos aludiendo a que se centrase en distintas mejoras en los viales públicos. Ayer Martínez restó peso a lo ocurrido y asegura que conversó tanto con la comparsa «Os de Sempre» como con «Os Repunantes» para intercambiar impresiones y explicar la razón de su postura. «El propio estribillo de la canción dice su nombre y apellido. Entiendo que es carnaval y esa misma comparsa tiene otras canciones contra el gobierno local que yo estuve bailando. Pero la situación es distinta, por eso salí a defender a la que era mi compañera. Creo que no es justo», alega.

Fran G. Sas

La canción en cuestión se basa en el ritmo de «Seguramente», de Karol G, para indicar en el estribillo: «Si tanto no hubieras bebido/seguramente/nunca hubieras dado positivo».

La estrofa que desató la polémica dice: «Eu xa sei que levas vida liberal/Bebes vodka con auga/ Pa morrear ó personal/Si ves un pouco chea/eu non me vou apartar/ que hoxe estás moi ghuapa/e me vou deixar pescar».

«Hay un tono machista», alega la socialista

La situación vivida en el festival de comparsas del sábado en Cangas era ayer lo más comentado en la villa. La alcaldesa, Araceli Gestido, explicó que el equipo de gobierno iba a tratar el asunto, estudiando si es menester publicar un comunicado fijando su postura al respecto. Sagrario Martínez, por su parte, alega que el enfado fue «por el tono profundamente machista, sobre todo de una estrofa de la canción» y añade que subió al escenario con la intención de «defender los derechos de una mujer libre que hace en su vida lo que quiere».Explica que tras hablar con las comparsas le explicaron que se trata de una letra «solo para buscar la diversión». Pero la edil del PSOE insiste en que considera que la canción es «muy invasiva».