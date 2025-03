Vivir con miedo a que tu casa se venga abajo

Una vecina de Bueu ha decidido poner su casa a la venta ante la imposibilidad de afrontar dos pagos al mismo tiempo: el de la hipoteca mensual a 40 años y el del arreglo de una serie de «daños ocultos» en el inmueble, que compró junto a su madre (ya fallecida) en el año 2018. La otra decisión que ha adoptado es la de presentar una querella por vía penal contra los anteriores propietarios del inmueble por un presunto delito de estafa agravada al supuestamente ocultar una serie de daños estructurales en la vivienda en el momento de la compra.

La vivienda se encuentra en la parroquia de Beluso y la denunciante –E.R.D.– reside en ella junto a su hijo menor de edad. «Cuando compramos la casa en 2018 por 150.000 euros sabíamos que necesitaba algunos arreglos, sobre todo por el tema de humedades y el tejado, pero no por lo que finalmente me encontré», explica esta vecina, que tras reunirse con los Servizos Sociais del Concello de Bueu solicitó sin éxito una ayuda de la Xunta de Galicia. Una subvención que le denegaron porque sus ingresos superan el límite establecido para las ayudas de inclusión social.

«En su día contacté con una empresa de Pontevedra para que me presupuestasen el cambio de tejado y mientras estaban aquí les pedí que inspeccionasen la parte trasera de la vivienda, que está abierta», cuenta. Fue entonces cuando asegura que fue consciente de la precaria realidad en la que vivía: «Me dijeron que me olvidase del tejado y que comenzase por la estructura, que no podían hacer la obra sin antes resolver los problemas estructurales de la casa». Y al mismo tiempo le recomendaron apuntalar el inmueble, algo que tampoco ha podido hacer porque supone un coste de unos 20.000 euros. «Un dinero que no tengo», afirma.

La vivienda en cuestión consta de una planta sótano, un semisótano, planta baja, primera planta y aprovechamiento bajo cubierta. Uno de los problemas añadidos es que está adosada a otro inmueble con idéntica distribución, que también se vendió en su día en perfecto estado. Pero que no está libre de riesgo.

Si cae, arrastra la casa de su vecino pese a estar en perfecto estado

El arquitecto técnico y perito judicial contratado a través de su representante legal redactó un informe de 30 páginas en el que hace constar que «la estructura portante de la edificación no es exclusiva de la vivienda de la solicitante, ya que la comparte con la vivienda colindante. Se ha ejecutado sin junta de dilatación que permita independizar las viviendas en cuanto al sistema estructural». Dicho en otras palabras, si la vivienda de E.R.D. se viene abajo en su caída arrastrará a la de su vecino pese a su perfecto estado de conservación. «Él es mi mejor testigo, fue él quien me ayudó a ponerme en contacto con el Concello e intentar buscar ayudas», explica.

El informe pericial encargado por su abogada constata que la casa de la denunciante «presenta graves daños estructurales, a nivel de plantas sótano y semisótano, que afectan a pilares, vigas y forjados». Añade que «se observan importantes grietas en la base y en la cabeza de los pilares, así como desconches en las vigas y viguetas prefabricadas de hormigón que conforman el forjado, que dejan las armaduras a la vista y sin recubrimiento». Por ello concluye que esos daños «pueden comprometer la estabilidad y la seguridad de la edificación» y considera «necesario y urgente actuar en la estructura, inicialmente con el apuntalamiento de vigas y forjados, con el fin de minimizar las cargas que se transmiten a los pilares afectados».

Un parte trasera sin cerrar y a la intemperie

Todos esos desperfectos se localizan en la parte trasera de la vivienda, que en su día no fue cerrada y está a la intemperie. Según la querella presentada, esos desperfectos estaban supuestamente ocultos durante el periodo de la compraventa y es lo que se basa la reclamación.

El informe pericial apunta que los daños descubiertos en la vivienda se deben a una «deficiente e incorrecta ejecución de la fase de estructura (deficiente y escaso recubrimiento de las armaduras), que provoca la carbonatación –un proceso químico debido al cual el hormigón pierde la capacidad de proteger las armaduras frente a la corrosión– y la posterior oxidación y corrosión».

Presupuestos de reparación opuestos: de los 60.000 euros de su perito a los 15.000 de los antiguos propietarios

Todo esto se traduce en un presupuesto de reparación que supera los 60.000 euros. La representación legal de E.R.D. buscó un acuerdo con los vendedores, que a su vez presentaron otro informe pericial en el que se valoraban los daños en 15.000 euros y se mostraban dispuestos a asumir la mitad de ese coste. Algo completamente insuficiente para E.R.D., que ha optado junto a su asistencia legal por interponer una querella por vía penal en los juzgados de Pontevedra. «Vivo con miedo a cualquier temporal y a que mí y a mi hijo nos pase como a ese matrimonio de Lalín al que la chimenea se le vino abajo dentro de casa en el temporal de finales de enero», relata.

"La casa está a la venta, pero voy con la verdad por delante"

Esta vecina de Beluso de momento sigue afrontando el pago de la hipoteca, que asciende a 550 euros mensuales. Un pago que no podría compaginar con los arreglos que requiere la estructura de la vivienda que compró en 2018. «Por eso he decidido ponerla a la venta por el mismo precio que la compré. Pero yo voy con la verdad por delante: a todas las personas interesadas les digo qué problemas tiene la casa y lo qué deben hacer», afirma.

Mientras tanto espera que la solución, ya sea a través de la vía judicial o a través de un comprador dispuesto a hacerse cargo de la vivienda con sus desperfectos, llegue a tiempo. Por ella, por su hijo y por su vecino.