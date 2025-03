PP y AV denuncian insultos en el pleno y «doble vara de medir» en favor del BNG

Los concejales del Partido Popular y Alternativa dos Veciños, que suman 11 de los 21 concejales de una corporación con el tripartito BNG-PSOE-EU en minoría, abandonaron anteanoche la sesión plenaria denunciando insultos de destacados militantes nacionalistas y la «doble vara de medir» de la alcaldesa, Araceli Gestido, por no expulsarlos de la sala, al contrario de lo que hizo con otra persona que calificó de «inútiles» a la regidora y a la concejala del PSOE Sagrario Martínez. Los populares la tildan de «sectaria» por no aplicar el reglamento con la misma determinación –siempre en favor de los suyos–, mientras que AV reclama «respeto e xogo limpo» y advierte que las personas que provocan altercados insultando o descalificando a la oposición «son sempre as mesmas» y que tomará «medidas adicionais» si Gestido no reconduce la situación.

«O PP ten claro de quen é a responsabilidade de que na sesión plenaria se ausentara toda a oposición en bloque en protesta pola aplicación sectaria do regulamento por parte da alcaldesa, Araceli Gestido, ao non expulsar a un militante nacionalista que insultaba desde o público aos edís populares», afirman desde el grupo mayoritario de la corporación, y le recuerdan que lo es «de todos os cangueses e canguesas, e non só dos militantes do BNG». Dicen que solicitaron «amparo» a la alcaldesa y ella optó por «mirar cara outro lado, coma sempre». También le reprochan que se corte la retransmisión de los plenos cuando suceden estos hechos, reflejando un modo de gobernar «opaco e antidemocrático». Lo acontecido en el pleno es «unha manifestación máis dun goberno en caída libre, dividido, agotado e sen rumbo».

Los populares apuntan que no fue hasta bien avanzada la sesión cuando Araceli Gestido expulsó a otro «membro histórico do BNG» tras mandar a una edila de la oposición «a tomar por el culo». «Parece que as leccións de civismo que acostuma a dar en cada pleno non se aplican na súa propia formación” reflexionan, pues no es la primera vez que «ese militante nacionalista increpa aos membros da oposición sen que actúe Gestido».

La reprobación llegó también desde Alternativa dos Veciños, cuya concejala, Victoria Portas, abandonó la sesión antes de rematar por los mismos motivos. «Queremos manifestar o noso rexeitamento absoluto aos insultos e descalificacións persoais que se están permitindo nos plenos do Concello de Cangas», expresan. «A política debe basearse no respecto, no debate limpo e na confrontación de ideas, non nos ataques persoais nin na manipulación», advierten.

Portas decidió abandonar la sala «ante novos insultos por parte de militantes e membros do BNG». Recuerdan que hay «un acordo claro: quen insulte debe ser expulsado, pero a alcaldesa do BNG negouse a facelo cun militante do seu partido», al contrario de lo que hizo cuando un vecino «repartiu un folleto crítico e si se ordenou o seu desaloxo». «Dado que as persoas que sempre provocan os altercados son sempre as mesmas , non descartamos tomar medidas adicionais, incluindo a denuncia ante organismos competentes se estes feitos continúan producíndose», avisan. «Esiximos unha política sen mentiras, sen insultos e sen dobres varas de medir. Non aceptamos que a descalificación substitúa o debate nin que o respecto dependa de quen fale. A democracia deféndese con ideas, non con ataques persoais», remachan desde Alternativa dos Veciños.