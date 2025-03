La Diputación garantiza fondos del Plan Extra para O Gatañal, San Martiño y el Parque Lugrís

El proyecto de mejora integral del pabellón de O Gatañal tiene un presupuesto de 1,1 millones de euros y fue concebida en el anterior mandato por la entonces alcaldesa Victoria Portas, actual concejala de Alternativa dos Veciños (AV), quien no logró que fuera financiado a través de los fondos Next Generation en el año 2023. El actual gobierno tripartito lo rescató, no solo por la necesidad de hacer frente a una obra que se antoja imprescindible, sino también porque la urgencia así lo requería, ya que era el único de semejante envergadura que el Concello de Cangas tenía redactado y estaba en disposición de presentar en plazo.

La concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), asegura que no tiene constancia oficial de que la Diputación acepte su financiación con fondos del Plan Extra, aunque da por hecho que así será por las informaciones que están trascendiendo. De confirmarse la actuación, las obras se acometerían en los meses de verano, aprovechando el parón de la Liga Asobal de balonmano, que disputa el equipo Frigoríficos del Morrazo. Asegura la edila que los técnicos ya están trabajando en el pliego de bases para licitar los trabajos en el principal pabellón de deportes de Cangas y que se trata de una obra necesaria y urgente.