Chapela pide un plan integral de apoyo a autónomos

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, solicita que los presupuestos de 2025 incluyan la creación de un servicio municipal de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. Un espacio que debería estar dotado «adecuadamente con medios humanos e materiais e que sirva para resolver todas as dúbidas, colaborar no coñecemento de liñas de axudas, programar actividades formativas...».

El edil bueués sostiene que los presupuestos municipales deberían servir para «fomentar a economía local e darlle apoio aos nosos autónomos e Pemes, que son quen moven economicamente Bueu». Así, plantea que desde el Concello se puedan ofrecer cursos en materia de marketing, venta digital, diseño de escaparates, factura electrónica y cobro. «Xa non estamos só ante unha demanda do mercado, senón unha novidade normativa que entra en vigor e que requiere de apoio municipal».

Chapela argumenta que estas propuestas ayudarían al Concello de Bueu a mejorar el comercio local y a su vez «permitirían que o Concello, en vez de ser un lastre, sexa un piar de apoio para os autónomos».