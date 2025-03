De Bueu a jefa de prensa del CSD «pasando» de ser dentista

Cantaba Diego Vasallo que «la vida te lleva por caminos raros/ por la esquina más perdida de los mapas/ por canciones que tú nunca has cantado». Bien lo sabe la periodista natural de Bueu Lucía Santiago. Ella iba para dentista. Tanto que llegó a estar matriculada en la Universidade de Santiago. Pero en un giro de guion inesperado decidió hacerle caso a aquella profesora que de Lengua Castellana que en la orla del colegio le puso una dedicatoria tan simple como difícil: «Sé feliz». Y ser feliz significó sincerarse con su familia, dejar de lado la odontología y apostar por el periodismo.

El cambio no le salió mal. Desde hace cuatro años es la directora de comunicación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y esta semana recogió uno de los premios Nipho 2025, que entrega la Universidad Nebrija, donde estudió en la Facultad de Comunicación y Artes. «No recojo un premio. Recibo un regalo. Un regalo en forma de reencuentro con la niña que todavía era cuando, con 17 años, mi madre y mi padre me dieron la oportunidad de venir a estudiar a Madrid a esta universidad», aseguraba Lucía Santiago al recibir el galardón. Ella recibió el premio a la trayectoria profesional de un antiguo alumno/a de la Universidad Nebrija, un acto en el que también se reconoció la trayectoria profesional del periodista de RTVE Carlos del Amor.

La concesión del premio le sirvió para recordar aquel verano previo a la entrada en la universidad, donde más que en el mar de Bueu estuvo en un «mar de dudas» sobre su futuro. «Sinceramente, no estaba convencida de que me fuesen a gustar los dientes, los brackets, las caries, las carillas...», contó.

El periodismo le ha permitido cubrir eventos como los Juegos Olímpicos de Río 2016 o el mudial de fútbol de Rusia en 2018. Al CSD llegó hace cuatro años y desde allí intenta contar y transmitir «cómo funciona el engranaje detrás del éxito del deporte español, comunicando con alma y con verdad».

En su discurso de agradecimiento se acordó de sus maestro en la Universidad Nebrija, dedicó el premio a las mujeres de su familia y se acordó de un abuelo Antonio, que defendía la educación como una herramienta de libertad y autonomía para las mujeres. Y Lucía Santiago acabó recordando una de las máximas de Rosa de Luxemburgo: «Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres». Una utopía por la que vale la pena trabajar para que deje de ser utopía.