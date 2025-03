Mensaje directo de vecinos de A Roza, en Beluso, a la Diputación: "A EP-1302, unha merda"

Los diputados provinciales que ayer acudían al pleno de la Diputación de Pontevedra tuvieron que pasar por delante de un grupo de unos 20 vecinos del lugar de A Roza, en Beluso. Los vecinos portaban una pancarta con un mensaje tan inequívoco como contundente: «Srs. Deputad@s: A EP-1302 en Bueu está feita unha merda!!». A pesar de la contundencia y claridad de la reivindicación nadie se paró a interesarse por la reivindicación vecinal, tal como lamentaba ayer uno de sus portavoces, José Antonio Torres.

Los residentes de este lugar de la parroquia de Beluso barajaron acceder al interior del pleno para seguir la sesión plenaria, pero finalmente lo descartaron ante los requisitos que debían cumplir. Aún así, al menos una persona sí que entró y pudo hablar con la responsable de Infraestruturas, que le aseguró que en breve se reunirá con el Concello de Bueu para tratar el proyecto de humanización y aceras en la carretera de A Roza. Algo insuficiente para los vecinos. «O que queremos é que o presenten e que se poda executar canto antes», defienden.

La concentración de ayer ante el Pazo Provincial no será la última. Los convocantes avanzan que el lunes acudirán al pleno de Bueu y se concentrarán previamente en el exterior del consistorio. Sin embargo, en este caso no será por el proyecto de la EP-1302 sino por los problemas en dos viales municipales: el de A Torre y A Sobreira. La falta de ancho de estos dos caminos impide el acceso de ambulancias y fue uno de los motivos que provocó las movilizaciones del pasado verano.

El Concello de Bueu tiene sobre la mesa el proyecto para la acometer la ampliación del camino de A Torre, mientras que el segundo está en fase de redacción después de que los vecinos formalizasen las cesiones necesarias para poder ensanchar el camino. «No caso do camiño da Torre hai un proxecto desde abril do ano pasado, pero non se licita. No último pleno o que nos contestan é que están pendentes de adxudicar a obra do saneamento e abastecemento de Bon de Abaixo e de que quede un remanente para poder destinar a este camiño», expone José Antonio Torres. Una explicación que no convence a los vecinos. «Parécenos indignante e inadmisible», añaden.

Por ello avanzan que el lunes convocan una concentración previa al pleno municipal y piden la asistencia de la ciudadanía, recalcando que el motivo fundamental de su protesta es la imposibilidad de paso para los servicios de urgencia como las ambulancias.