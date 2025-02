Los vendedores asumen el cierre de la plaza una semana como «mal menor»

Sin consenso, pero con el sentir general de que la reforma de la plaza de abastos de Cangas es necesaria y obliga a cerrar las instalaciones una semana, y de que hacerlo a final de mes es un mal menor» por ser temporada baja de ventas. La mayoría de comerciantes coinciden en que la mejor época para afrontar estas mejoras «ya pasó». «Lo idóneo sería acometerlas en enero, después de Navidad y Reyes, y si no en febrero, pero esas opciones ya no son posibles», manifestaban ayer varios titulares de puestos de carnicería, charcutería y pescadería, que también tuvieron que descartar la posibilidad de cerrar la plaza una de las primeras semanas de marzo «porque el Concello nos dejó claro que no les da tiempo» de concretar el proyecto y adjudicar los trabajos.

Los plazos están marcados por los requerimientos de Sanidade, que exige asegurar la estructura del techo, con vigas de hierro y planchas de yeso laminado, antes del 22 de junio, cuando comienza el verano. Los vendedores y vendedoras reconocen que en ocasiones se desprenden residuos que pueden caer sobre los productos de alimentación que están a la venta, además del riesgo de que alguna plancha pueda desplomarse al interior del mercado de abastos. «La humedad se filtra por el techo, ablanda las planchas y debilitan el sistema de sujeción», explican miembros del colectivo.

La decisión de hacer las obras y cerrar la plaza la última semana de marzo se tomó por mayoría en la reunión celebrada el miércoles por la tarde en el consistorio, en la que participaron «un número representativo» de afectados, aunque no todos. Piden que, además del techo, se aproveche el cierre para sustituir las tuberías de agua o tapar una franja de las rejas metálicas de cierre para impedir que enteren roedores. La renovación del suelo aún tendrá que esperar.

Aunque la interrupción de la actividad comercial afectara a los ingresos mensuales, el Concello ya les comunicó a los afectados que aplicará la correspondiente reducción de la tasa que cobra a los titulares de los puestos, y que las mejoras redundarán en su propio beneficio. Algunos de ellos también reconocen que es una oportunidad «para tomar un descanso, que no nos viene nada mal».