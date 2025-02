El reparto de chiringuitos en playas suma quejas y Cangas valora sacarlos a subasta

¿Es posible conocer las ofertas económicas sobre los chiringuitos de playas antes de que cierre el plazo de presentación? Si fuera así, y si además se filtraran datos a otros candidatos, les permitiría aprovechar ese privilegio y registrar una oferta superior a los contrincantes para hacerse con la plaza. En esa posibilidad se basan dos alegantes sobre el chiringuito de la playa de Menduíña, en Aldán, cuya concesión se decidirá por leves diferencias económicas y que está causando un gran revuelo en Cangas. La «mesa» del Concello se reunió ayer para contestar a las alegaciones con el argumento de que se están «cumprindo estrictamente» las bases de la convocatoria, que no fueron impugnadas en su día, y también para responder a la solicitud de información de los afectados. Eso sí, desde el gobierno local advierten que acudirán a la vía judicial si alguien acusa sin pruebas o «ensucia a imaxe» de los responsables políticos o de los funcionarios municipales.

Para el chiringuito de Menduíña se presentaron seis ofertas, lo que obliga a «desempatar» en favor de la mayor cuantía económica sobre el precio base, que es de 70 euros por metro cuadrado. Dos de los demandantes multiplican por más de cuatro esa cantidad y ofrecen por encima de 300 euros. La superficie máxima permitida para la instalación son 70 metros cuadrados, lo que supone más de 21.000 euros para la administración (2.800 euros fijos para Costas del Estado y el resto para el Concello) en cualquiera de los casos. La diferencia entre ambas ofertas es mínima, y la mayor de ellas fue la última en presentarse, aunque el edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), subraya que esa circunstancia no demuestra ninguna irregularidad e insiste en la transparencia y escrupulosidad del procedimiento.

La mesa encargada de valorar las ofertas para actividades, instalaciones y servicios de temporada en playas está presidida por la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), y como vocales figuran Antón Iglesias y la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), así como dos técnicos de urbanismo y apoyo jurídico y, como secretario por delegación, otro funcionario municipal. Se reunieron el 19 de febrero para revisar y valorar las ofertas, publicar el listado y abrir un plazo de tres días hábiles para reclamaciones. Ayer volvieron a hacerlo para contestar a las tres alegaciones presentadas y elevar a definitiva la propuesta de elaborar el plan de ocupación y explotación de servicios de temporada que se remite al Servicio Provincial de Costas en Pontevedra.

Los responsables municipales inciden en que las bases de la convocatoria ya fueron actualizadas este año, y nadie las impugnó ni presentó alegaciones. Aún así, el Gobierno local está dispuesto a volver a hacerlo para la próxima cita, «se hai aspectos mellorables», y evitar suspicacias y limar sospechas. Una de las opciones que se plantea es realizar una subasta pública con todos los pretendientes que cumplan los requisitos y quieran presentar oferta «nun sobre pechado que se abriría o mesmo día», sugiere Antón Iglesias. Quedaría, así, constatado «que ninguén coñece as ofertas previas», zanja el edil.

Otra convocatoria para A Congorza y rechazo al de Donón

Mientras en Menduíña, Rodeira o Nerga la demanda de chiringuitos de temporada multiplica la oferta de emplazamientos, para A Congorza no se han presentado solicitudes por primera vez en los últimos años, sin que desde el Concello de Cangas tengan claro los motivos. Aún así, no abandona sus pretensiones y volverá a convocar la plaza, con permiso de Costas. La convocatoria se definirá «nos próximos días» y se abrirá un nuevo plazo para recibir propuestas.Donde no habrá chiringuito de verano es en terreno público alrededor de la Caracola de Donón, que el gobierno local quiere preservar y poner en valor con una franja de protección delimitada por bancos de piedra. La persona que explotaba una instalación en la playa de Melide, que el Concello ha suprimido, solicitó como alternativa el aparcamiento de Donón y alegó al rechazo municipal, que se basa en que ese lugar no está en el listado de opciones. El edil de Medio Ambiente cree que las desavenencias sobre la concesión de chiringuitos no alterarán las fechas de explotación y que los autorizados ya podrán abrir en Semana Santa.