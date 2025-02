«Es un orgullo acoger la gala de la Federación de Turismo»

El hotel H4 de Cangas cumplira tres años desde su apertura en junio de 2023 y se ha convertido en un referente para el turismo en O Morrazo y también para la vida social y el ocio de la zona. Este próximo 17 de marzo acogerá la gala de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra en la que se reconoce el trabajo a profesionales del sector, recogiendo así el testigo de estos dos últimos años del hotel Balneario de Mondariz y del hotel Carlos I de Sanxenxo. Sergio Lage Cuiñas (Cambados, 1980) es el gerente del H4, propiedad del grupo empresarial Iglesias de Cangas, integrado por cuatro hermanos. El gerente pasó del sector del juego en donde trabajó para multinacionales en Malta, La Toja, Vigo y Llorent del Mar al de la hostelería cuando en abril de 2023 llegó a este hotel.

¿Qué balance hace de estos dos años?

No puedo decir otra cosa más que encantado. El principio fue duro por el cambio de sector a pesar de que venía de muchos años colaborando con hoteles, pero era un cambio al sector puramente hostelero. Estoy muy motivado y esto continúa siendo un reto. Creo que lo estamos haciendo muy bien, vamos incrementando servicios, clientes... Este próximo día 17 el hotel acogerá la gala de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Pontevedra, todo un orgullo. El año pasado se hizo en Mondariz y el anterior en Sanxenxo. Esperamos a 150 personas y será la primera vez que se hace en la comarca.

El establecimiento se ha convertido en punto de cita de la vida social en Cangas y comarca con una programación de actuaciones y eventos. ¿qué tienen preparado para este año?

Hemos empezado a lanzar programaciones mensuales y vamos a seguir en la línea del año pasado con sorpresas musicales, monólogos, tenemos confirmada la visita de tres súpercracs del humor y algún presentador de fama que van a hacer sus sketches cómicos. También una sorpresa musical para el verano; acoger de nuevo el festival de música electrónica snAAck Galicia el 7 de junio. Empezamos marzo este fin de semana con una fiesta del cocido y durante el mes tendremos un bautismo de buceo (el sábado 8) para utilizar la piscina gracias al club Buceo Rías Baixas; hay sesión de tardeo el 22 con Lorente & Tribu con versiones años 80-90. Seguiremos con las sesiones de belleza y relajación con “Las tres bes”, un evento de belleza y brunch. Y ya no hay stop de eventos que iremos comunicando mes a mes.

¿Oferta vinculada al mar?

Aunque el hotel no está en primera línea de mar, estamos al lado de todas las playas. Lanzaremos unas ofertas de alojamiento, desayuno y cena con actividades marítimas. Vamos a trabajar con Buceo Rías Baixas con esos bautismos y salidas. También con cursos de kitesurf y de windfoil, muy de moda. Estarán disponibles dos barcos rápidos para hacer visitas privadas de dos a cinco personas por el parque de bateas e islas Cíes y adentrarnos hacia San Simón. En verano trabajaremos con la gente de Liméns, con windsurf y kayaks. Dentro de estas colaboraciones también vamos a empezar una con el Club de Golf de Domaio, con todos en uno, con salidas al campo para gente que no es socia.

«Hay pisos turísticos que no están preparados para el servicio»

¿Cómo se prevé la Semana Santa?

En los últimos 15 años que llevo trabajando, la Semana Santa siempre es una incertidumbre. Sí que hay reservas más que otras semanas, pero dependerá del tiempo. El año pasado, por ejemplo, llovió. Esperamos llenar, pero dependerá de las condiciones meteorológicas. En Galicia el turismo es súper estacional, lo sabemos todos. Estamos preparados y esperamos llenar. También hay plan B para ofrecer alternativas a una semana de lluvia, pero seguro que luce el sol.

¿Y la ocupación de cara al verano?

Esperamos que muy bien. Ya el año pasado conseguimos cifras muy muy buenas, aun estando prácticamente en el año uno de apertura del hotel, hicimos unas medias por encima de la gallega, mejorando categorías superiores. Por el camino que llevan las reservas esperamos hacer 100% los dos meses fuertes de julio y agosto y rondarlo en junio y septiembre.

¿Siguen haciendo daño las viviendas de uso turístico?

Por supuesto que siguen haciendo daño. Es verdad que en Cangas a pesar de tener muchos alojamientos turísticos, hay pocos hoteles. Nosotros hemos notado que mucha gente de estos alojamientos turísticos se ha venido al hotel porque aunque tienen ventajas, también tienen muchas desventajas como es la atención al cliente, el servicio, la limpieza, además nosotros tenemos piscina. Sí hemos captado mucha gente de alojamientos turísticos, aunque es necesario regularlos y creo que con carácter retroactivo porque hay determinadas licencias de pisos que no están preparados para un servicio coherente con el resto de establecimientos. Debe de haber una regulación severa y con carácter retroactivo y retirar aquellas licencias que no pasan por la regulación.

¿Cuáles son las necesidades turísticas pendientes de cubrir en O Morrazo?

Crear una marca turística Morrazo de manera urgente. Lo han sabido hacer otros concellos, otras comarcas y no lo estamos utilizando. La prueba más patente es que sí se hace desde la Xunta pero no hay una expedición, por ejemplo, de la comarca a la feria de turismo Fitur, en Madrid, cuando es una comarca que se puede explotar todo el año y no se hace. Es indispensable crear una agencia, un organismo, una asociación receptora que nos promocione por toda España, Europa y el mundo en los meses de invierno. Habría que dar una vuelta a todo esto.