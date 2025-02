«En Moaña únense as comparsas porque somos moi promiscuos»

O entroido de Moaña é unha das festas máis concurridas do ano en todo O Morrazo, pois chega a todos os barrios e parroquias da vila e contará nesta edición con 11 comparsas. Un dos comparseiros máis recoñecidos das últimas décadas é Guillerme Rivas «Higgins» (1974), nomeado como pregoeiro desta edición. O seu discurso está previsto para ás 17.30 horas de mañá na carpa da alameda. Xa viviu de primeira man outros entroidos como os ourensáns, o do Hío ou o de Cádiz.

Que sentiu cando o nomearon pregoeiro do entroido?

A verdade é que non o agardaba. Colleume por sorpresa. Algo nervioso estou. É unha responsabilidade. Este ano non ía saír en ningunha comparsa e non contaba con nada. Dende que mo comunicaron estou preparando todo. Estaba un pouco á marxe do entroido este ano.

Dende cando é comparseiro e en que comparsas estivo?

Comecei en Calcarrúas, coa que estiven moitos anos. Entrei no 94 ou 95. Sempre me gustou facer letras satíricas e toco varios instrumentos. Tiña amigos dentro de Calcarrúas e por iso entrei. Nas comparsas adoito tocar a guitarra, pero tamén toco a gaita ou o tambor. Formeime con Manuel Iglesias da Banda de Música e estiven en grupos como Breogán ou Os Carunchos.

E despois de Calcarrúas?

Estiven na Orquestra Cacharro, que faciamos todos os instrumentos con material reciclado. Dende as guitarras feitas cunha caixa de viño ata a percusión cunha tarteira. Despois, á marxe das comparsas oficiais, porque saiamos só cando podiamos, algúns dos que quedamos da Orquestra Cacharro montamos o Comando Clandestino. Ao ano seguinte, inspirados no comisario Villarejo, montamos Comisario Clandestino. Despois nos xuntamos cos que quedaban de Loboghaitas e montamos Confarsa, que saíu ata o ano pasado e este ano se xuntou con Vaille Dando. Xa ves que os comparseiros somos moi promiscuos (risos).

Vostede é autor de moitas das letras dos entroidos dos últimos anos en Moaña. Cales lembra con máis cariño?

Son moitas. Lembro a que fixemos no seu momento contra a Vía Rápida. Foi moi sonada a que lle fixemos á alcaldesa –Leticia Santos– co himno do Atleti de Joaquín Sabina.

E disfraces?

Na Orquestra Cacharro, como iamos con material reciclado, sempre iamos de operarios con monos de traballo. Tamén de mariscadoras ou cociñeiros. Eu sempre tentei entrar na personaxe. Que nas letras houbese referencias aos disfraces.

Leva máis de 30 anos de entroido. Hai moita diferenza entre como se vivía esta festa nos anos 90 e agora?

Algo foi cambiando si. Nos últimos anos había máis participación feminina nas comparsas. Aínda que grupos mixtos houbo toda a vida. Si que se nota un pulo de xente máis nova nos últimos anos. Tamén parece que hai máis nivel á hora de cantar e tocar.