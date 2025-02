Un informe jurídico señala que el aula matinal es una competencia impropia del Concello

El gobierno local de Cangas se mantiene en lo dicho: no está dispuesto a asumir competencias que sean de la comunidad autónoma. Ya tiene suficiente con el Conservatorio de Música, la Unidad de Atención al Drogodependiente (UAD) o el Servicio de Axuda a Domicilio (SAF). Y menos ahora, cuando la Xunta de Galicia rechaza que el Estado condone una parte importante de su deuda (4.000 millones de euros). Además, cuestiones como las que plantea Alternativa dos Veciños de Cangas (AV) y que se debatirá en el pleno de hoy asumiendo como moción propia la petición de la Federación de Anpas «A Gameliña», como que el Concello se haga cargo del Aula Matinal es ilegal. Así lo señala el informe que realiza la Secretaría General del Concello. En él documento se señala que como señala la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, «las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, cuando no se ponga en riesgo las sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal, conforme a los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. Estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad de nuevas competencias».

Xiana Abal. | Gonzalo Núñez

La concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG), asegura que la enmienda que interpuso AV en los presupuestos de 2024, para que el Concello de Cangas incluyera una partida para el Aula Matinal, impide ahora hacer uso de ella, ya que el Concello de Cangas solo puede bonificar, pero no incluir la partida en gasto corriente. La portavoz de AV, Victoria Portas, aprovecha que una de sus militantes, Iris Cordeiro, que concurrió como número dos de su candidatura, es directiva de la Federación de Anpas, para repetir una moción que ya había presentado en su momento , que fue aprobada en pleno hace un año. Pero lo que no entiende el gobierno local, sobre todo la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), que mantuvo reuniones con la Federación de ANPAS , cuyas conclusiones fueron presionar a la Xunta para que asuma sus competencias en materia de educación es que se inste al Concello y no a la Xunta. Por lo que no tiene sentido que ahora se pida que las haga suyas el Concello. Una especie de estar en misa y repicando, entiende la regidora local, que lamenta el tiempo que se perdió en reuniones para explicar lo que suponía que fuera la Xunta la que asumiera los comedores escolares.

Facenda rechaza la vía de la provisionalidad

Con la moción que presenta sobre el Aula Matinal, AV intenta salpicar al gobierno local, al que parece que tiene más en el punto de mira que a la Xunta de Galicia, a la que no responsabiliza de sus asignaturas pendientes de hace muchos años, como asumir los comedores de los colegios, como piden las ANPAs. El Concello, con un economía muy de guerra, no va a asumir, ni de forma provisional, competencias de la Xunta de Galicia, como pide la Federación de Anpas «A Gameliña» . Hacerlo, además de ser ilegal, como señala el informe jurídico, supondría mas gasto para el Concello. Las Anpas solicitaron al gobierno que se asumiera la petición para que la Xunta asuma los servicios que legalmente le corresponda, pero que mientras sea el Concello se haga cargo de ellos. El gobierno local sabe que si los asume será para siempre, porque la Xunta no demuestra interés en lo contrario. Está el claro ejemplo de la UAD. El gobierno autonómico mantuvo numerosas reuniones desde hace años para que las UAD fueran asumidas completamente por la Xunta, que es un servicio suyo, no municipal. Después de darle mil y una vuelta aún no fueron capaces. La Federación de Anpas habla de la importancia de la moción, ya que las familias no pueden tener un comedor precario y que genera desigualdades entre las familias del Concello, ni un Aula Matinal que dependa de la buena voluntad del la ANPAs.

