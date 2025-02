El estado del cruceiro de A Roza, en Beluso, que fue dañado en enero de 2022 en un accidente de tráfico llegó ayer al Parlamento de Galicia. Pero sin acuerdo porque la proposición no de ley para instar a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a su restauración no salió adelante.

El suplicio que representa el cruceiro de A Roza, en Beluso, tiene visos de continuar. Y no solo en un sentido figurado. La situación de este bien patrimonial catalogado fue objeto ayer de debate en la comisión de Educación e Cultura del Parlamento de Galicia, donde se debatía una proposición no de ley presentada por el BNG para instar a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a su reparación. Un asunto que no salió adelante por los votos en contra del PP, que responsabilizó al Concello de Bueu y al bipartito BNG-PSOE del estado de este cruceiro, dañado desde enero de 2022. Precisamente entre el público que asistía ayer a la sesión estaban el alcalde y la concejala de Cultura, Félix Juncal y Carmen García, que no ocultaban su malestar por la intervención del PP, a quien acusaron «de faltar á verdade de maneira intencionada». Lo cierto es que, parafraseando la intervención del diputado del BNG Paulo Ríos, de momento ni Dios paga por el cruceiro de A Roza.

El diputado moañés del BNG se encargó de defender la propuesta y repasar los antecedentes, como los requerimientos formulados por la Dirección Xeral de Patrimonio al Concello de Bueu y que fueron «atendidos unha e outra vez». Ríos acusó al departamento autonómico de «deixadez total».

El supuesto expediente de reclamación a terceros del Concello de Bueu

La propuesta contó con la adhesión del grupo parlamentario del PSOE, pero no del PP, que defendió su postura a través de la diputada canguesa Dolores Hermelo. Los populares responsabilizaron de la actual situación al «inmobilismo do BNG e do Concello de Bueu». Hermelo aseguró que el consistorio inició un expediente de reclamación a terceros por los daños en el cruceiro y sostuvo que a las peticiones de informes por parte de Patrimonio se contestó con reproducciones del atestado del accidente.

El cartel de protesta colocado por los vecinos en la base del cruceiro de a Roza. / Santos Álvarez

Según la diputada, lo que nunca se llegó a enviar un proyecto técnico para la restauración del cruceiro, que supuestamente era lo que se solicitaba, y reprochó al Concello que tampoco reparase subsidiariamente el elemento patrimonial. Hermelo lamentó que a estas alturas «xa non é viable reclamar» al seguro del coche que ocasionó el accidente, que tal como se encargó de recalcar al principio de su intervención pertenecía a una empresa de cementerios que trabajaba para el Concello de Bueu.

Una vista del cruceiro de A Roza, en la EP-1302 de Beluso, con su mesa procesional destrozada tras un accidente ocurrido en enero de 2022. / Santos Álvarez

Hermelo, que en su intervención tachó de «indocumentado» al diputado del BNG Paulo Ríos, defendió que el único grupo que «mostrou interese» por la situación del cruceiro fue el PP de Bueu e instó a buscar una solución al cruceiro a través del proyecto de mejora para la carretera de A Roza que promueve la Diputación de Pontevedra. La diputada del PP reconoció que el cruceiro está envuelto en un auténtico «calvario de burocracia» y aludió a que según algunos estudios el cruceiro podría pertenecer a la Iglesia.

Un bien patrimonial catalogado y propiedad de la Xunta, según el BNG

El debate se cerró con el turno de réplica de Paulo Ríos, que respondió a la acusación de «indocumentado» asegurando que «eu teño un pouquiño máis de vergoña». Una contestación al hilo de las afirmaciones de Dolores Hermelo en las que aseguraba que desde el Concello se había iniciado un expediente de reclamación de daños, algo que desde el BNG aseguran que es falso porque el ayuntamiento no es el titular o propietario del cruceiro. «É un ben patrimonial catalogado, propiedade da Xunta de Galicia como todos os cruceiros que hai neste país. Vostede, para non mover ni un só papel [...] chegou aquí para insinuar que ao mellor quen ten que pagar é Deus. Ao mellor hai estudos que din que o cruceiro é da Igrexa e que ao mellor ten que pagar Deus», espetó el diputado del BNG.

Paulo Ríos, Félix Juncal y Carmen García, ayer en Santiago antes del debate en la comisión parlamentaria. / M.A.

Al acabar la comisión parlamentaria el alcalde de Bueu fue muy crítico con la posición y los argumentos del PP. «A deputada Dolores Hermelo dixo que iniciamos un expediente de reclamación a terceiros e iso é falso. O Concello non pode iniciar un expediente de responsabilidade patrimonial sobre un ben do que non é titular», explica Félix Juncal. El regidor insiste en que se ofreció toda la documentación a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y asegura que «a día de hoxe non recibimos ningunha comunicación sobre os pasos a seguir» con respecto a este asunto. Desde el gobierno de Bueu puntualizan que legalmente desde el Concello no se puede encargar el proyecto de restauración del cruceiro ni afrontar subsidiariamente su restauración. «É absolutamente imposible e desde Patrimonio non chegaron a pedirnos algo que saben que por lei non podemos facer», aclara Juncal.

No obstante, quiso ver algo de luz en la intervención de la diputada del PP. «Veladamente si que recoñecen a responsabilidade que lles corresponde porque enmarcan esa posible restauración dentro do proxecto de mellora da estrada de A Roza por parte da Deputación», concluye el alcalde de Bueu.

Hasta ese momento el suplicio y calvario del cruceiro de A Roza continuarán sin que nadie, ni siquiera Dios, pague por ello. Al menos en esta vida terrenal, que de la otra tampoco se tienen noticias ciertas.