Marcha Loca regresa al pasado en Aldán

Había que pensar en algo especial, algo que explicara, de alguna forma, los 40 años de la comparsa Marcha Loca. Así que nada como recuperar el pasado y traerlo al presente. Recordar cómo era aquel carnaval de Aldán y quiénes eran sus protagonistas, meterlos en una maquina del tiempo y traerlos al año 2025. Previsto para el próximo día 7 de marzo, a las 21.00 horas, tendrá lugar, en la bajada de Menduiña, un festival de comparsas y murgas, de las de antes y de las de ahora, que recuperará no solo la historia del entroido de Aldán, sino la de toda una época, recogida en sus precisas letras. El cartel está compuesto por las comparsas y murgas: A min que me Dis, As Máis Faladeiras, O Percal, Os de Sempre, As dos Máis Alá, Me cajo na construsión, Repunantes, Cheja e Encher, As Meigas, Os que Dirán y Marcha Loca.

Charanga O Percal. | | Foto cedida por la organización

El carnaval de Aldán es como su ría. Se mueve al son de las olas del mar, esas que viene y van, como lo hacen las murgas y comparsas que asistirán el día 7 al aniversario de Marcha Local. Apenas se cuentan con los dedos de una mano las murgas que todavía están vivas, las que no lo están, por culpa de los casorios y el maldito trabajo. Que nos cuentan que antes no era fácil conseguir permiso laboral para estar en los carnavales. Poco a poco esto fue cambiando, pero aún así, las que se fueron no volvieron, ni con formaciones nuevas A min que me dis estuvo viva entre 1999 y 2013; As Máis Faladeiras, entre 1986 y 1995; O Percal, entre 1984 y 2017, Os de Sempre, de Cangas, nació en 1976 y sigue viva todavía; Máis Alá, entre 1997 y 1999; Me cajo na construsión, entre 1996 y 1998; As Meigas, entre los años 2005 y 2016; Os que dirán, entre 1984 y 2014, Máis ou menos, de O Hío, entre 1990 y 2018; As Repunantes, que nacieron en 2023 ; también se menciona la charanga Rica Parranda, de Darbo, que no dio respuesta a la invitación realizada por la organización, como otras de Aldán, que no tienen relevo generacional: Apaja e vámonos, Os que me dirán, Non somos nadie, Os veciños, Roupa Vella, Somos nós, Flor de Xesta, As Mariñas Esta última murga fue la primera de Aldán en la que hubo mujeres, después vendrían As Máis Faladeiras y Máis Alá, como As Meigas y ahora las Repunantes, que mantienen vivo el espíritu de género femenino en el entroido de Cangas.

Comparsa Marcha Loca, de Aldán. | Foto cedida por la organización

Hasta mediados de los años setenta, el carnaval de Aldán era muy parecido al que se celebra en O Hío y que supone una procesión de gente entre aldea y aldea de la parroquia, son sus rituales habituales. A partir de esa fecha, las aldeas de Aldán decidieron unirse, por temor a peder el carnaval, al que cada vez iba más gente, por las ya comentadas dificultades laborales que había en aquel momento. Hay fotos en blanco y negro que recuerdan aquella unión, donde se puede ver un estandarte que lo atestigua. Los que parece que pasarán al anonimato son los autores de las canciones de la época, muy próxima todavía a los terribles años de la dictadura franquista, en la que el entroido estaba prohibido. Así que la autoría de las letras era uno de los secretos mejor guardados.

También cumpliría este año «O enterro de O Mexilón» 40 años, pero la rigurosidad de la organización no cuenta el año de la pandemia producida por el coronavirus, así que para festejar semejante acontecimiento habrá que esperar al próximo año.

Marcha Loca da brillo al entroido de Aldán, al de O Hío y al de Cangas. Le da tiempo para estar en todas partes y tuvo la capacidad de saberse renovar. No fue integristas, nada más lejos. En su formación actual solo dos personas son de Aldán, las demás son de O Hio y de Cangas. Pero saben cantar al entroido de Aldán, al que priorizan ante cualquier otro. Atenta a la actualidad local, sobre todo, sus letras están llenas de crítica y, también, porque no decirlo, un buen manejo de los instrumentos musicales y una buena puesta escena, a la que ayuda sus esmerados disfraces, muy elaborados, la mayor de las veces.

El Carnaval de Aldán comenza el próximo domingo, 2 de marzo, con pasacalles de los gaiteiros por Espiñeira, San Cibrán y Herbello. El lunes, las charangas estarán en Piñeiro, Gandón y Menduiña; mientras que el Martes de Farrovellos las comparsas A Escachar coa Charanga, Amigos colores, Polos Veciños e Amigos do Pobo ou de fora con ganas de festa, que estarán por San Cibrán-Herbello, para finalizar en la carpa con una gran laconada. Para el viernes, 7 de mayo, está previsto O enterro da sardiña. Comenzará con O entero da mexilla a las 17.00 horas y continuará a las 21.00 horas con el velatorio de O Mexilón en la carpa. Para el sábado, 8 de marzo, se acompañarán «ao difunto» hasta el muelle,donde se le dará el último adiós al carnaval de Aldán.