El IES Rodeira critica la escasa asignación para gastos de funcionamiento

El Instituto de Educación Secundaria de Rodeira, en Cangas, traslada la preocupación y disconformidad ante la asignación de gastos de funcionamiento otorgados por la Consellería de Educación para este 2025, para el que apenas aumentó un 0,33% con respecto al año anterior: "Desde o 2022 o incremento nos orzamentos foron do 2,17%, o que supón un claro recorte de fondos económicos ao se ter producido un aumento no IPC do 12,7% no mesmo período. A media de incremento dos centros públicos de Galicia foi do 7,2%, inferior ao IPC, mais moi superior ao que nos outorgaron ao noso centro educativo».Denuncian que esta situación es insostenible y pone en riesgo la calidad educativa del centro. Con un edificio de 30 años aseguran que se enfrentan a numerosas necesidades de reforma y mantenimiento que no se pueden abordar con los recursos actuales y esto afecta directamente al alumnado y a las familias «non podendo abordar reformas básicas dun edificio coa antigüedade que ten, así como a adquisición de material educativo actualizado».

Es por ello que instan a la consellería a reconsiderar la asignación y aumentarla acorde con la realidad económicia actual.También indican que la situación no es exclusiva de este centro ya que todos los institutos de O Morrazo sufrieron un incremento igualmente insuficiente del 0,33%, «unha cifra que resulta ridícula fronte o aumento do custo da vida. É preocupante que desde 2022 os centros de secundaria vimos minguada a nosa capacidade económica real». Creen que se debe tener en cuenta que todos participan en numerosos proyectos para lograr una financiación extraordinaria (Erasmus +, de inclusión educativa o proxecta +), pero su asignación es de carácter finalista y no puede ser empleada para mantenimiento, gastos corrientes o reformas. Por otra parte, dicen que la unidad técnica de Educación no atiende las urgencias que precisan.