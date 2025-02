Bueu y Cangas rozan los 15.000 kilos de vieira y esperan ampliar la campaña

Las cofradías de Bueu y Cangas rozan los 15.000 kilos de vieira descargados desde la apertura de sus respectivas campañas. Los dos pósitos confían en poder prolongar la extracción aún durante parte del mes de marzo y en estos momentos el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) está muestreando nuevas zonas en la ría de Pontevedra, lo que permitiría ampliar los ámbitos de trabajo de la flota. El conselleiro de Mar, Alfonso Villares, acudió precisamente ayer a la lonja de Bueu para ver en primera persona la descarga de la producción y comprobar el estricto proceso de control que se realiza de la vieira.

El titular del departamento autonómico puso el acento precisamente en una explotación de este recurso «con moita cabeza, sentido común e pensando na sostibilidade» debido a la incidencia de la toxina. Bueu acumulaba cinco años sin poder trabajar la vieira y en Cangas la inactividad superaba los 20 años. «Galicia ten os mellores produtos do mar, cunha calidade extrema. O primeiro que hai que ter son unhas garantías extremas e cumprir escrupulosamente os parámetros de sanidade e salubridade. Hai momentos nos que os periodos de toxina non permiten traballar e nós seguiremos estudando e traballando sobre que medidas se poden adoptar para que estes periodos sexan o menos intensos posibles. Temos moitos estudos e proxectos de investigación cos nosos centros e as universidades», aseguraba a este respecto Alfonso Villares.

En la actualidad la campaña de la vieira de Bueu se desarrolla en las zonas II y III de la ría de Pontevedra y la de Cangas en la zona II. Ayer el Intecmar estaba analizando muestras de la zona I de la ría de Pontevedra, que se corresponde con la subría de Aldán, y en caso de que los resultados fuesen favorables se podría proceder a su apertura porque sería el segundo análisis consecutivo negativo en toxina. Hasta la fecha en la lonja de Bueu se han descargado más de 10.000 kilos de vieira, con una facturación por encima de los 65.000 euros.

Mientras, en el caso de Cangas las capturas ya superan los 3.200 kilos y casi 20.000 euros. La actividad se concentra en la zona II [entre el puente de Rande y la línea entre A Borneira y Cabo Estai] y esta semana se rozaron los 1.000 kilos diarios. Las toxinas permitirían trabajar en la zona III [desde el puente de Rande hacia el interior de la ría], pero de momento el comprador que está absorbiendo toda la producción pide que la vieira sea de la zona II.

Las autoridades, ante el plano de las obras en Moaña. | S.A.

Puerto mejillonero moañés

El conselleiro visitó, antes, el muelle moañés de A Mosqueira, en donde se reunió con autoridades locales y representantes de la cofradía y del sector bateeiro. Desde Mar explicaron la ejecución de la próxima obra de rehabilitación y mejora del muelle de A Mosqueira. Al tercer intento se adjudicó por unos 650.000 euros. Los trabajos empezarán en un mes y el plazo de ejecución es de cinco meses.

Alfonso Villares y el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, explicaron que gracias al refuerzo de los faldones laterales de protección utilizando planchas prefabricadas de hormigón, se podrá recuperar la operatividad de todo el largo del dique, pues una buena parte está acordonada ante el riesgo de desplome. Se apostará además por un nuevo sistema de defensas para reducir el riesgo de daños en los barcos mejilloneros los días de temporal. Técnicos y representantes del sector conversaron ayer sobre las opciones más viables. La zona de actuación con módulos prefabricados alcanza los 30 metros en la cara exterior del este. Se acometerán además mejoras de protección preventiva en el resto de la dársena, como saneos y aplicación de mortero en las zonas agrietadas.

Explicó que la ampliación del muelle de San Adrián (Vilaboa) está ya con trabajos sobre el terreno y el abrigo de Domaio sigue pendiente de los informes de impacto ambiental.

Estudio de una explanada en O Con

El arreglo en A Mosqueira tiene como siguiente reto poder instalar el prometido pantalán flotante en la lámina interior del muelle, para ganar espacio de amarre. Desde 2021 no se puede dragar el interior de A Mosqueira por carecer de zona en la que depositar los sedimentos. La alcaldesa, Leticia Santos, propuso reutilizar en el municipio toda la arena o piedra posible. Los técnicos descartan aportes para bancos marisqueros y estudiarán usar el material para una explanada que dote de aparcamiento a O Con.