El PSOE alega que la declaración por el 8-M «no era consensuada»

El Concello de Moaña no tendrá este año declaración institucional por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, al desmarcarse el PSOE del texto acordado por BNG y PP para presentar una moción propia. Ayer el portavoz municipal socialista, Mario Rodríguez, aseguró que su decisión de no sumarse a una declaración se debe «a la actitud poco constructiva y cooperativa» de la alcaldesa, Leticia Santos, asegurando que mostró «tintes autoritarios en su propuesta, al no consultarla previamente con los grupos.

Para Santos cualquier declaración «debe ser el resultado de un diálogo previo entre todos los grupos políticos. Debe sentarse a la mesa para hablar y consensuar el documento».

En este sentido, dice que «no es aceptable» la «insistencia en imponer un documento sin un debate adecuado». Añade que «cada partido tiene su autonomía» y que el PSOE «reafirma su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres», para lo que presenta su moción.