La triste pérdida sin adiós de la hermana más buscada de Moaña

La vecina de Moaña T.R.J., de 30 años, sufrió ayer la pérdida de su hermana pequeña, de solo 25 años, y lo hizo sin tener la opción de despedirse de ella, pese a que se encontraba ingresada en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La tristeza lógica por perder a un ser querido se incrementa en este caso por el hecho de que T.R.J, que creció en una familia desestructurada, no tuvo constancia hasta los 18 años de que tenía hermanas. «Me enteré por los servicios sociales», explica.

Entre los 18 y los 30 años recurrió a todas las opciones para intentar contactar con sus hermanas, averiguando qué familia las había adoptado. «Pagué incluso a investigadores y a abogados», recuerda. Fue el pasado 29 de agosto cuando, tras años de búsqueda, dio con la madre adoptiva de sus hermanas, que residen en Vigo.

La alegría rápidamente se tornó en tristeza al saber que la más pequeña falleció siendo una niña de solo 10 años, como víctima de una enfermedad denominada glucogenosis tipo 1 B, que es una enfermedad metabólica autosómica recesiva que afecta al glucógeno. Su hermana mayor también la padecía.

«Durante un mes tuvimos una relación muy especial e intensa, llegando a dormir juntas y viéndonos muchas veces», apunta. Pero todo empeoró cuando la moañesa discutió con la madre adoptiva de su hermana por el trato que le dispensaba. «Desde entonces me bloqueó en el teléfono y ya no me permitió tener más contacto».

A medida que su hermana, vecina de Vigo, empeoraba de la enfermedad y era ingresada la moañesa intentó acudir varias veces al hospital a verla «sin que la madre me dejase pasar».

En los últimos días, cuando el fallecimiento era inminente, T.R.J. llegó a visitar el hospital hasta dos veces al día hasta que ayer se produjo el fatal desenlace. «No me dejaron despedirme de la única hermana que me quedaba», lamenta con tristeza mientras pedía que por lo menos le dejasen ir al tanatorio.

Pruebas

Al descubrir la enfermedad que afectó a sus familiares la moañesa se sometió unas pruebas médicas y está todavía pendiente de conocer los resultados «porque casi seguro que soy portadora de la glucogenosis tipo 1 B», apunta, aunque no manifestó la enfermedad. El temor está en que tiene dos hijas pequeñas «aunque por suerte no tienen síntomas tampoco», desvela con alivio.