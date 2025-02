El gobierno cangués cita a los placeros para valorar obras de reforma interior

Las deficiencias en la estructura de la cubierta del edificio principal, las filtraciones de agua en el encuentro con el anexo o «peixe do día» y la necesidad de instalar nuevas tuberías para el suministro de agua potable son tres de los motivos principales para una próxima reunión entre el colectivo de vendedores y vendedoras de la plaza de abastos de Cangas y representantes del Concello. A la cita acudirán la alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala delegada, Lucía Docampo, que no han querido adelantar las propuestas antes de «escoitar as demandas».

Los comerciantes temen que puedan desprenderse cascotes de la cubierta al interior de la plaza y piden al gobierno local que actúe para prevenirlo. También demandan otras soluciones estructurales en servicios básicos y que se ejecuten lo antes posible, antes de que empiece la «temporada alta» de ventas en el mercado de abastos.