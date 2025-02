La demanda de chiringuitos triplica la oferta de Cangas y duplica los ingresos del Concello

La apertura de ofertas para montar chiringuitos de playas y otras instalaciones de temporada de verano en Cangas confirma el bum de este tipo de negocio en el litoral. Cerrado el período de presentación la semana pasada, son 43 las peticiones realizadas al Concello y Costas del Estado para 15 emplazamientos diferentes, lo que supone practicamente una media de tres solicitudes para cada espacio disponible. Y también se van a multiplicar los ingresos municipales, porque en los casos con varios demandantes el «desempate» se rompe en favor del mejor postor, y las cuantías ofrecidas a mayores del precio base llegan a superar los 20.000 euros, como es el caso de Menduíña, donde competían seis peticionarios. Alguno de ellos ha presentado alegaciones contra la resolución, que deberán resolverse a corto plazo, antes de elevar a definitiva la propuesta de la mesa. Rodeira, con una docena de solicitudes para tres emplazamientos (la mitad de ellos, entre el instituto y el cuartel de la Guardia Civil), y Nerga, con seis para una plaza, son otras de las ubicaciones que encabezan este ranking.

Entre los lugares donde se permitirá la instalación de quioscos figuran también Vilariño, con tres, o Liméns, con dos, aunque en estos casos la oferta coincide con la demanda y no habrá que acudir al desempate. El listado se completa con Aldán, Areabrava, Areamilla, Santa Marta, O Porto-Santa Marta, A Testada y A Cunchiña. Sorprende que a este último no ha optado nadie, y el Concello de Cangas baraja volver a ofertarlo, si Costas lo autoriza. A ellos se suman las instalaciones en fincas privadas ubicadas en dominio público marítimo terrestre como Viñó (2), Barra y Donón. Todos ellos podrán operar desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, además del período de Semana Santa, en horario habitual de 10.00 a 23.00 horas que se ampliará hasta la medianoche los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas.

Para optar a la instalación de quioscos y servicios de verano en playas de Cangas se recuperó la fórmula de adjudicar las autorizaciones por dos años (2025 y 2026) con la posibilidad de prorrogarlas otros dos (2027 y 2028) –por decreto de la Alcaldía y autorización de Costas del Estado–, lo que disparó el interés. Se mantiene la fórmula de adjudicación al mejor postor si la demanda supera a la oferta y hay varios candidatos para explotar un chiringuito de verano en el mismo espacio. El canon mínimo a ofertar era de 70 euros por metro cuadrado que aplican conjuntamente Costas del Estado y la Administración local, 30 para la administración local y 40 para la estatal. Pero los ingresos del Concello se multiplican con el dinero a mayores que ofrecen los solicitantes para quedarse con el puesto, ya que Costas no recibe nada de esa cuantía. A falta de la resolución definitiva, las arcas municipales podrían ingresar más de 100.000 euros por ese concepto.

“Me comprometo formalmente a abonar el precio mínimo o base del puesto que solicito [...], sin perjuicio del derecho que me asiste a incrementar la oferta” con una cuantía adicional, de la que se echa mano si hay más de un demandante para el mismo sitio. Así figura en las bases de la convocatoria, y en las playas más concurridas de Cangas habrá que aplicar la fórmula para deshacer el desempate.

Alegaciones exigiendo más transparencia

El caso más llamativo es el de Menduíña, donde hay media docena de pretendientes para un único emplazamiento y, según confirman fuentes municipales, al menos dos de ellos han ofrecido cuantías por encima de los 20.000 euros, y uno de los que no ha obtenido la mayor puntuación ha presentado alegaciones en el Concello cuestionando la publicidad y transparencia del proceso. Pide conocer todas las ofertas, así como la fecha y hora de presentación de cada una o las personas que tienen acceso a ellas, entre otras aclaraciones.Otro de los asuntos que tendrán que resolver el Concello y Costas del Estado es la vacante de A Congorza, ya que no ha habido ofertas para ocupar ese emplazamiento con instalaciones de temporada. Desde el consistorio optan por volver a convocarlo, si Costas no pone reparos.