El cameo literario del librero de Bueu con "una cabeza brillante como una bola de billar"

Ibon Martín es uno de los autores españoles con más éxito a nivel nacional e internacional gracias a sus historias de suspense. Hoy estará en Bueu, que tiene un protagonismo especial en su nueva novela.

Alfred Hitchcock tenía por costumbre hacer un cameo en sus películas. Algo que podía hacer sin problemas porque era un genio y, por supuesto, porque como director era él quien mandaba. Pero cosa bien distinta es protagonizar un cameo literario sin saberlo. Es lo que la ha pasado al conocido librero Fernando Miranda, de Bueu, que de repente se encontró en las páginas de la nueva novela de Ibon Martín, uno de los autores de referencia dentro del trihller y novela negra en español.

El capítulo 45 de su libro «Alma negra» comienza con la investigadora Ane Cestero entrando en una librería: «Es una librería sencilla, de pueblo. De esas que los mismo venden las revistas de la semana que despachan camisetas reivindicativas o lápices de colores. Y libros, por supuesto. Muchos libros». La verdad es que es una descripción que se puede ajustar a muchas librerías. Hasta que la voz narrativa apunta los datos clave: «La investigadora lo reconoce en el acto. Esa cabeza brillante como una bola de billar y esa barba corta son inconfundibles. Se trata de Fernando...» Y hasta aquí podemos leer, o en este caso escribir, porque si no nos cargamos la novela. Baste decir que la investigadora no se va a marchar de Bueu sin una muestra de ADN del librero.

Ibon Martín estará hoy en Bueu, a las 19.00 horas en el Centro Social do Mar, para presentar «Alma negra». El autor, que ya citó a Bueu en otras novelas previas, estuvo por primera vez una de las presentaciones de Miranda en febrero de 2023 con «El ladrón de rostros». Un acto que fue toda una revelación para el escritor. Con más de 80 asistentes fue la presentación más numerosa de cuantas realizó fuera de Euskadi, un lugar donde como él mismo dice juega en casa.

Aquel día, antes de despedirse de Fernando Miranda, le dijo: «En la próxima novela Ane Cestero vendrá a Bueu». Y así fue. «Pensaba que era algo que me dicía levado pola emoción do momento. Durante este tempo seguimos en contacto e falando doutras cousas. Ata que un día mandoume a nova novela. E cando cheguei ao capítulo no que aparece Bueu e eu mesmo alucinei!», contaba ayer el librero bueués. Quienes quieran saber más hoy tienen una cita imprescindible en el Centro Social do Mar a las 19.00 horas con Ibón Martín... y el librero con una «cabeza brillante como una bola de billar».