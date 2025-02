Replica al 061 que sí la trasladaron sentada en la ambulancia porque le dijeron que la camilla estaba rota

Su palabra contra la de la Fundación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. La canguesa María Nogueira, de 47 años, que el pasado viernes acudió al centro de salud de la localidad con un cuadro de seis desmayos y como paciente con un marcapasos, con dolor en el pecho y en el brazo izquierdo, denunció que fue trasladada al hospital a Vigo en el asiento de la ambulancia porque le dijeron que la camilla estaba rota y, además, sin el cinturón de seguridad colocado porque le señalaron que debido a su peso no abrochaba. Fuentes consultadas confirmaron al día siguiente que era falso que la camilla estuviera rota y que fue sentada debido a su obesidad porque la camilla podía romperse. Respecto al cinturón de seguridad, indicaron que los adaptadores para alargarlo no son legales. Desde el 061 también indicaron ayer que la ambulancia en la que fue trasladaba estaba en perfectas condiciones «como demuestra el hecho de que esta misma ambulancia continuó realizando otros servicios después de este traslado». Añaden que en el caso de rotura de una camilla de una ambulancia de la Red de transporte sanitario urgente del 061, este recurso quedaría inmediatamente inoperativo.

María Nogueira, que ya está de nuevo en su domicilio, se quejaba ayer de que la tilden de mentirosa y se pregunta que si la camilla estaba bien ¿por qué la llevaron entonces sentada en la ambulancia? Asegura que no pudo ser por el peso excesivo. No tiene reparos en decir que pesa 120 kilos, pero también asegura que no son más de 150 como se dijo y que por esta razón no necesita de una ambulancia bariátrica, que son los vehículos sanitarios para servicios especiales para personas obesas, que incluyen camilla como cama de hospital y una rampa como las furgonetas de paquetería. La mujer presentó ayer una queja por escrito al 061 narrando lo acontecido. Insiste en que con su peso no necesita una ambulancia especial, ni tampoco apoyo de bomberos, como señalaron las fuentes consultadas que se estaba haciendo en algunos casos de personas con obesidad excesiva, que no pueden ser trasladadas con los medios de las ambulancias convencionales. El 061 admite que la ambulancia que requirió el médico de urgencias del PAC de Cangas para trasladar a esta paciente fue de Soporte Vital Básico (SVB) y confirmó que no necesitaba ningún dispositivo específico y que podía realizarse con la camilla de la ambulancia.

En su queja, la vecina de Cangas dice que «en primer lugar llega el conductor y me dice que tengo que ir sentada porque la camilla está rota, que ya se le cayó una señora y el servicio anterior ya lo realizaron así. Me sientan en una silla, que su cinturón no me da según la TES (técnica sanitaria) porque estoy gorda y llevaba una vía puesta con suero de mantenimiento por lo que la sujeción era imposible». Añade que en el estado en el que iba «como pude afinqué los pies en la estantería que tenía delante para no irme de morros» y critica la actitud de la técnica como también que la hubieran llevado en esas condiciones. Se pregunta si hubiera tenido una parada en el camino, cómo la hubieran eanimado: «Somos personas, no paquetes» y pide al 061 cursos de humildad y empatía para tartar con los enfermos: «Aunque no me duele que la TES me hubiera llamado gorda, sí me molesta que no tengan conocimiento de igualdad y trato al paciente».