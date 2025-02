Liméns, el lugar donde van a varar los mamíferos marinos

Otra vez en Liméns, esa playa donde van a varar las ballenas y también los delfines Debe de tener un polo de atracción para los mamíferos marinos porque es frecuente, ya demasiado, que nos encontremos con estos animales muertos en la arena. Liméns atrapa mamíferos marinos con la misma convicción que el canto de las sirenas atraían a Ulises, en la Iliada. Lo lamentable es que es tan común que ya preocupa a poca gente.

¡Ay esos líos de horarios de entierros!

¡Ay Don Servero! Que vuelve a andar en líos en Cangas. Que si una vez fue el organista, que si otra la Semana Santa y, ahora, los horarios de entierros, que está empeñado en hacerlos de mañana, importunado a gente que ve imposible llegar al acto a esas horas tan tempranas. Me cuentan que detrás del horario hay una controversia interna en la curia de Cangas que últimamente fue a más. Pero seguro que son chascarrillos de beatas, que se dicen, porque Don Severo no es un cura al que le guste estar en el «candelabro», que diría Mazagatos. Habrá que desear que no venga otra vez a Cangas el encargado que tiene el Arzobispado de Santiago mediar en conflictos con la feligresía.

El Fisgón en las orejas de la alcaldesa de Moaña

En otro orden de cosas, que son de aquí, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, lucía ayer unos pendientes que simulaban la estatua del Fisgón. Se trata de complementos que se pueden adquirir en una tienda que últimamente está especializada en este tipo de trabajos. Leticia Santos presume así de Moaña, de su Fisgón y su cultura.