Juncal espera a que mejore el tiempo para arreglar el piso en usufructo de la mujer de 93 años

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, respecto a la situación denunciada por parte de la familia de una mujer de 93 años que vive en un piso en usufructo del Concello lleno de humedades, dice que ya mantuvieron diversas reuniones y conversaciones con personas de la familia y antes de las navidades se hizo una reforma urgente. Deja claro que no es que el Concello no quiera arreglar, aunque reconoce que a veces no se hace con celeridad, pero que tienen que esperar al buen tiempo para subir con garantías al tejado de la casa y solucionar las filtraciones, como así se lo trasladaron a la vecina.

La mujer vive con uno de los hijos y unos nietos, y en una ocasión se le planteó la posibilidad de acudir de forma provisional a una residencia mientras se acometen las reparaciones, pero la mujer no quiere abandonar la casa, como así también confirma una parte de la familia que quiere también darle la mejor calidad de vida a la familiar pero también respetar su deseo de seguir viviendo y fallecer en su casa de siempre. Juncal señala que están ante una vivienda muy antigua, que necesitaría una rehabilitación completa y por eso ya el año pasado desde los Servicios Sociales municipales se visitó a la vecina para poder tramitarle esa plaza en una residencia, lo que permitiría al Concello actuar de forma integral en la vivienda. Al mismo tiempo indica que se le ofreció participar en el programa Xantar na casa. De todas formas, preguntaron estos días a familiares y no les consta que haya entrado agua: «Estaremos atentos por si hay que hacer alguna reparación urgente, pero tan pronto el tiempo lo permita se hará ».

En este sentido asegura que están cumpliendo con los plazos dados a la familia. El problema de esta vivienda no es nuevo, pero estos días volvió a saltar a la luz pública por las quejas de una parte de la familia a las largas del Concello para arreglar la casa, dejando vivir a la mujer entre humedades, hongos e insectos.