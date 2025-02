Cangas rechaza otra vez firmar el convenio de la Xunta contra los incendios forestales

Cangas se mantiene en su posición. No firmará el convenio interadministrativo entre la Consellería do Medio Rural y las entidades locales para la realización de acciones de prevención y defensa contra los incendios forestales durante 2025. Quiere mantener su estatus de independencia, sin que eso suponga no colaborar, como ya lo demostró a lo largo de todos estos años de un convenio que nunca suscribió. Es la misma decisión que ya mantuvieron los predecesores de la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), la ahora concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, y el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos Varela. Desde el año 2020, Cangas no firma este convenio.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, considera que el citado convenio no es beneficioso para los intereses municipales, no solo porque los medios y el personal estarían a disposición por entero de la Xunta de Galicia, sino porque, además, la subvención que se entregaría no llegaría para pagar el salario de los tres trabajadores que figuran en el convenio.

La posición del Concello de Cangas se hizo pública poco después de que los representantes municipales mantuvieran, junto a los de otros concellos, una reunión con cargos de la Consellería de Medio Rural en la sala de conferenciad de la planta baja del edificio administrativo de la Xunta, en en Pontevedra, a las 10.00 horas.

En un escrito dirigido al Concello de Cangas, Medio Rural señala que los incendios forestales constituyen una grave amenaza para las políticas de desarrollo rural, además de comprometer la sustantibilidad económica, ambiental y social de Galicia. «Actuar contra ese desafío existe promover accións integrais que conleven actuacións preventivas en todo o territorio, con especial intensidad nas zonas de medio e alto risco, de acordo con plans de prevención en defensa conta os incendios forestais da Xunta de Galicia».

Cangas, al contrario que otros concellos de Galicia, tiene montada una estructura para la lucha contra los incendios forestales. Cuenta con una motobomba forestal pesada de 3.500 libros de agua y otra bomba urbana ligera, además de los 6 efectivos profesionales del Grupo Municipal de Emergencia y todos los efectivos de Protección Civil. Desde el Concello de Cangas se asegura que siempre existió buena colaboración en las movilización contra los incendios, que se les avisa con tiempo y que la última fue en el incendio de Meira. Pero el gobierno local quiere que la motobomba forestal esté bajo su control operativo. La estructura montada en Cangas funciona y, de hecho, hay datos para demostrarlo. Si el servicio es avisado a tiempo, es capaz de evitar que el incendio se propague mientras no venga los demás medios a un incendio de Cangas.

Moaña pasó el verano de 2024 sin motobomba contra incendios y reclama una a Medio Rural

El Concello de Moaña pasó todo el verano de 2024 sin motobomba de primera intervención contra incendios por primera vez. Y es que la que la Consellería de Medio Rural había cedido a la villa era antigua y tuvo que ser retirada tras varios años en servicio porque no cumplía ya con los requisitos mínimos de seguridad que marca sus inspecciones. El ejecutivo local trató, en vano, de que la Xunta le enviase otra.Ayer, en la reunión con los concellos para firmar el convenio con Medio Rural la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, volvió a insistir en esta situación, solicitando una motobomba aunque sea también de segunda mano para que esté lista de cara al verano.Y es que habitualmente, en parte con los fondos de Medio Rural, el Concello contrata a tres conductores de este servicio para que esté operativa en tres turnos las 24 horas del día. El año pasado fue la excepción. Chapela alerta de que no podrán contratar a conductores si no disponen del vehículo. Históricamente suele estar operativa los meses de julio, agosto y septiembre.En cuanto a las ayudas para desbroces de terrenos municipales, el Concello ya los acomete con recursos propios.La última motobomba que estuvo en funcionamiento fue cedida al Concello con el concejal Ezequiel Fernández, ahora edil del PP, encargándose desde el gobierno de estas gestiones.El pasado verano, por suerte y pese a carecer de este medio de primera intervención, no se registraron incendios de entidad en Moaña, en buena parte porque el 2024 fue un año muy húmedo. Sin embargo, en la memoria de todos los vecinos sigue el incendio que azotó el monte de la parroquia de Meira en agosto de 2022 y que a punto estuvo de afectar a múltiples viviendas. Fue necesaria incluso la ayuda de vecinos que actuaron como voluntarios para contener las llamas. En esa situación, una motobomba propia es esencial para llegar antes que el resto de efectivos.Desde el Concello apuntan también a la «disposición de colaborar» que mostraban con este equipamiento, que era movilizado para otros municipios en los que hiciese falta en función de las emergencias.