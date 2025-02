Bueu inicia el viernes su Entroido con cinco festivales y celebraciones en Ons

Cinco festivales de comparsas, 16 días de celebración y la recuperación de los festejos en Ons después de 50 años. Son algunas de las cifras del programa de Entroido de Bueu, que fue presentado ayer en el concello por la concejala de Cultura, Carmen García, en un acto al que también asistieron las ediles Silvia Carballo e Isabel Quintás, además de representantes de los colectivos participantes.

García agradeció la colaboración de todos y destacó el hecho de tener «un Entroido vivo y dinámico y con capacidad de incorporar nuevas propuestas, como la de Ons, que se celebró por última vez en 1975». De este modo, el pistoletazo de salida de las celebraciones será este viernes, con un pregón a las 20 horas en la casa consistorial a cargo de las comparsas del municipio. El sábado será uno de los días más intensos, con el primero de los festivales de comparsas, el de Cela, con la Asociación Costumes en el atrio de la iglesia. Será a las 17.30 horas. A las 17 en la pista de Banda do Río se desarrollará un baile infantil organizado por la Asociación de Vecinos y la hostelería. El broche de esa jornada será la fiesta de los años 80 con XabyDJ en la carpa de As Lagoas.

El domingo los actos se trasladan a Cela con actividades infantiles y un concurso de disfraces en familia en el atrio. Los más pequeños seguirán siendo los protagonistas entre el lunes 3 y el miércoles 5, con los obradoiros que de 11 a 13 horas llevará a cabo Tino Resille en la carpa de As Lagoas sobre el Paxaro de Mal Agoiro. El artista será el encargado, un año más, de ejecutar la tradicional figura.

Enterriño da Sardiña y Festival de Comparsas del Bueu Atlético

El martes 4 la Asociación A Morada de Meiro acogerá a partir de las 16 horas la novena edición de su Filloada, que acompañará con juegos populares (17 horas), la animación musical de Dj Tomimagic y el festival de comparsas de las 20.30 horas con la presencia de Vou nun Bou, As Faltriqueiras, Os Kantaclaro, Os Mulos, Tinta Femia y Os do Pinsel. El miércoles 5 será uno de los días grandes del Entroido de Bueu, con el desfile del Enterriño da Sardiña por las calles del municipio desde las 17 horas. Acompañará a la comitiva una sardina gigante elaborada con globos a cargo de Barafunda. El viernes 7 se celebrará otra de las citas obligadas, con la XLII edición del Festival de Comparsas a beneficio del Bueu Atlético. Será en el Centro Social do Mar y lo presentará Carlos Blanco.

Enterro del Paxaro el domingo 9 a las 17 horas

El sábado 8 la carpa de As Lagoas acogerá una fiesta y concurso infantil de disfraces a las 17 horas, dejando para las 20 horas la actuación de todas las comparsas. Y a las 23 horas habrá fiesta de disfraces con la Duendeneta. El domingo 9 se celebrará el tradicional Enterro del Paxaro de Mal Agoiro desde las 17 horas.

La semana siguiente habrá el Festival de Comparsas del Bueu Atlético en la Casa do Pobo de Beluso el viernes 14 y el sábado 15 el festival de comparsas en el Centro Social do Mar.

Barco para poder acudir a los actos del carnaval isleño

La gran novedad del Entroido de este año en Bueu será la recuperación del Entroido de Ons, previsto para este sábado con actos a partir de las 10.30 horas. Carmen García recordó que la propuesta salió desde la Asociación de Amigos e Veciños da Illa de Ons y en ella tuvo mucho peso la labor investigadora realizada por José Manuel Dopazo. De este modo, habrá una salida del Entroido y de las máscaras a las 12 horas, seguido de una foliada popular amenizada por el grupo Arredor da Tradición, y posteriormente, a las 15.30, se producirá la salida de los mudados, figura similar a la de los vascalleiros de Bueu, vestidos de blanco y con caretas rojas encargados de sembrar el caos. Para favorecer la asistencia a este evento la empresa Nabia dispondrá de un servicio de barcos con salida desde Bueu a las 10 horas y regreso a las 18 horas.

Premios de Entroido

Por otra parte, el concello abrirá mañana el plazo de inscripción para los premios de Entroido, en los que se repartirán un total de 6.500 euros entre todas las categorías a concurso. La novedad de este año es la inclusión de una categoría específica para las Anpas, de quienes la concejala de Cultura destacó su trabajo, especialmente en el desfile del Enterriño da Sardiña. Así, se recompensará la participación a comparsas y grupos, y se dará premios a comparsas, Anpas, grupos, parejas y a título individual.