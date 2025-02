Alumnos del IES María Soliño irán el viernes al pleno de Cangas con pancartas

El viernes es el pleno y se espera que se debata una moción en la que distintas asociaciones y colectivos demandan una serie de actuaciones en la zona de Montecarrasco. A medida que se acerca el día, aparecen novedades, malosentendidos y, por qué no decirlo, tensión. Desde el IES María Soliño _centro de educación que también firma la propuesta_se anunció ayer que un grupo de estudiantes acudiría al pleno para apoyar la iniciativa que surgió de la Asociación de Vecinos Nós. Desde el centro aseguran que los alumnos acudirían a la sesión portando pancartas reivindicativas. Y se dio a entender que el gobierno local no quería apoyar la moción. Pero ayer aún no se sabía como llegaría esta propuesta al pleno, al no querer hacerlo el gobierno por cuestiones de funcionalidad. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas y portavoz del grupo municipal del BNG, Antón Iglesias, explica que ya trasladó a la Asociación de Vecinos Nós que el gobierno no podía entrar en una moción donde se iba a instar a él mismo a hacer algo con lo que está completamente de acuerdo. Es simplemente una cuestión formal. De hecho, tanto la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), como el propio Antón Iglesias, manifestaron públicamente en varias ocasiones su disposición a aprobar la moción, con la que estaban completamente de acuerdo y que, además, varias demandas ya se habían atendido, como la instalación de alumbrado público. Antón Iglesias insiste en el respaldo absoluto del tripartito a las demandas de los colectivos. Ante esta situación, visiblemente molesta la Asociación Nós, decidió hablar con la oposición para que fuera bien el PP o bien AV quien la presentara. El asunto se decidía ayer en comisión informativa. El PP y AV estaban obligados a quitar una de sus mociones si querían presentar la que encabeza la Asociación Nós o meterla por urgencia. Hay que señalar que PP y AV tienen mayoría para obligar a que el pleno de bata la moción n por urgencia.

Además de alumbrado público demandan aceras y pasos seguros en una parte del acceso con seguridad a los colegios públicos ya a los campos y a los pabellones, donde se realizan actividades. Se recuerda que, además, en el entorno del IES María Soliño hay vehículos que se dedican a realizar carreras y a derrapar. Quieren que se elabore un proyecto para dotar a la zona de alumbrado público, aceras y pasos seguros, que se dote de accesibilidad segura peatonal de un paso sin circulación de vehículos.