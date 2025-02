Vuelve a pleno la modificación del Plan Xeral de Moaña en dos solares de Meira

Pasaron tres años de la primera aprobación inicial de la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Moaña para dar más edificabilidad, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2013, a dos parcelas en A Moureira, en la parroquia de Meira, junto a la PO-551, y la tramitación todavía no ha concluido. El Concello ha iniciado ahora el proceso de aprobación provisional de la modificación para llevarla a pleno, después de haber recabado todos los informes preceptivos y haber expuesto la documentación al público, tiempo durante el cual se presentó, en julio de 2022, una alegación. Fue por parte de una vecina que pedía la misma modificación para su terreno, en medio de los dos solares, que sigue calificado como apto para vivienda unifamiliar. Con la modificación, estas parcelas pasan a tener calificación de Ordenanza nº 3 y 3A, de suelo urbano, para bajo, dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta.

La alegación quedó rechazada en base a los informes técnicos que consideran que la propiedad no puede igualarse a la ordenanza de las parcelas a modificar ya que se justifica y es consecuencia de una sentencia judicial que no incluye la parcela alegante. Añaden que la propiedad de la parcela que alega no presentó en su día ninguna acción judicial contra el PXOM y, por lo tanto y una vez que la sentencia fue consecuencia de un recurso personal, no puede hacerse extensible a los propietarios linderos.

Visata desde Samertolaméu de la zona de A Moureira, al fondo. / Gonzalo Núñez

La modificación comenzó en 2021 con el informe de valoración ambiental estratégica y los informes favorables técnicos y jurídicos del Concello para llevar a pleno la aprobación inicial en marzo de 2022. De forma simultánea a la exposición pública, se solicitaron los informes preceptivos de Infraestructuras; de Medio Ambiente que determinó que no proceden consultas previas; ni Augas planteó observaciones; de Cultura, de Vicepresidencia (no es necesario someterla a informe de la Comisión Galega de Protección Civil); de Estudos do Territorio y de la Subdirección de Aeropuertos, así como de la Dirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre al estar en la zona de influencia de la Ley de Costas. En el trámite de audiencia a los Concellos limítrofes de Cangas, Bueu, Marín y Vilaboa, ninguno contestó. Tras el informe técnico conforme estaba la documentación completa, se emite informe del asesor jurídico para llevar la propuesta de desestimación de la alegación y aprobación provisional de la modificación a pleno.