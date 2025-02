Una grúa retira piedras del talud de Massó y Cangas aún carece del informe de riesgos

Pasan los meses y el informe de riesgo que tenía que elaborar el arquitecto municipal del Concello de Cangas sobre el talud de Massó, en la calle Arrecife, sigue sin ver la luz. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, no lo tiene aún encima de la mesa. Y el documento es importante, por lo menos si se tiene en cuenta las palabras del propio edil, en las que dejaba claro que la actuación del gobierno local en el talud iba a depender mucho de lo que dijera. Evidentemente, si el informe va a poner que el riesgo de que se produjeran más derrumbes y que el peligro para las casas, no solo es algo que se intuye, sino que está avalado por un arquitecto, pues al Concello no el quedaría más remedio que actuar, aunque fuera de manera subsidiaria.

Patio trasero de las casas donde cayeron las piedras. / G.Núñez

Pero nadie parece tener prisa. Esta semana volvió a llover con fuerza y el viento también alcanzó gran velocidad, por lo que los vecinos estuvieron en alerta. Incluso se vieron caer pequeñas piedras. Pero, por suerte (no por las medidas que adoptara nadie) no hubo derrumbes de piedras de gran tonelaje, como el sucedido en el mes de octubre del pasado año.

Casas de Massó, en la calle Arrecife. | Gonzalo Núñez

En el patio en el que se encuentran acumuladas las grandes piedras que cayeron en la parte trasera de las casas números 20 y 22 de la calle Arrecife y que destruyeron el garaje de una casa de al lado entró una gran máquina que inició las tareas de retirada de piedra. La grúa tuvo que interrumpir el trabajo debido al mal tiempo. Como comenta la propietaria de una de las viviendas afectadas, la grúa la paga su seguro, que no puso inconveniente en retirar las piedras; otra cosa es que después lleve ese asunto a los tribunales de justicia. Porque los afectados de las casas de la calle Arrecife aseguran que el talud no es suyo y los vecinos que están en la cima del talud se desentienden, a pesar que construyeron en el límite un doble muro y una caseta. Sobre estas edificaciones pesa un expediente urbanístico que obliga a su retirada. Pero a pesar de todo lo que sucedió, el Concello no obligó al derribo, algo que dijo que haría. Nadie hace nada. Por la zona no acudió ningún técnico municipal. Fueron en su día efectivos de Protección Civil a acordonar la zona y ya está. Nadie se preocupó de más. Hay que recordar que en una de las viviendas vive una persona que está tetraplégico. El concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, mencionaba el viernes que está pendiente también del informe de riesgos para actuar.

Los restos de una canter de la que se sacó material para la fábrica

El talud de Massó tiene una altura de 25 metros y son los restos de una cantera de donde se sacó la piedra para la construcción de Massó. Las casas afectadas eran de Massó y fueron adquiridas en pública subasta por trabajadores de la fábrica, que, más tarde, algunos vendieron. El pasado año, la entidad bancaria propietaria de Massó, consideraba que estas viviendas eran suyas, de hecho las incluían en un proyecto de actuación en la zona. Pero tanto el Concello de Cangas como los propietarios disuadieron con documentos que las casas son de propiedad privada.