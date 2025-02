Los adultos del IES Rodeira también se van de Erasmus

No sólo los estudiantes más jóvenes se benefician del programa educativo Erasmus de la Unión Europea para promover la movilidad de los alumnos por sus países, sino también los adultos. Es el caso de un grupo de estudiantes del obradoiro de adultos del Instituto Rodeira de Cangas, impartido por Cristina del Río, enfocado en temáticas con Portugal, que participó en una experiencia de aprendizaje en la Universidad Sénior Eugénio de Andrade (USE) en la ciudad lusa de Oporto. La iniciativa permitió a los alumnos sumergirse en la cultura y conocimientos portugueses a través de la oferta formativa y actividades de esta universidad, un espacio dedicado a la promoción de la educación no formal para personas mayores.

La experiencia., tal y como explican en el instituto, permitió al colectivo ampliar sus horizontes culturales, adquirir nuevas habilidades y establecer lazos con personas de otras nacionalidades. Además, esta iniciativa ha permitido fortalecer la dimensión internacional del Instituto Rodeira y consolidar su posición como centro de referencia en la formación no formal en la comarca de O Morrazo, destaca el director, Sérgio Alexandre Nunes García.

Los alumnos en la universidad. / Fdv

Club de lectura

Añade que es motivo de orgullo para el instituto ofrecer este tipo de formación en un centro público, garantizando el acceso al aprendizaje a todos los miembros de la comunidad «razón pola que seguiremos traballando pra promover iniciativas que impulsen o desenvolvemento persoal e profesional dos nosos alumnos, construindo un futuro máis próspero para Cangas e a súa comarca».

Por otra parte, el instituto celebra este miércoles día 27 una nueva jornada del club de lectura Vaidelibros, a las 16:00 horas, en el que los participantes abordarán la obra «Martinete del Rey Sombra» de Raúl Quinto. Se trata de una obra que trasciende las categorías genéricas tradicionales, mezclando elementos de novela y ensayo. El libro ahonda en la historia de la Gran Redada, una detención masiva de gitanos en el XVIII en España, bajo el reinado de Fernando VI. El autor ofrece una reflexión sobre el poder, la exclusión y la construcción de la historia, entretejiendo realidad histórica y ficción. El IES lleva una década con el club, con reuniones mensuales.